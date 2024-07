July 2, 2024 / 03:28 PM IST

ABVP protest : రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ సమస్యపై ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నదని అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్‌ (ABVP) విమర్శించింది. ప్రభుత్వ తీరును నిరసిస్తూ ఏబీవీపీ నాయకులు మంగళవారం మధ్యాహ్నం తెలంగాణ పబ్లిక్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌ (TSPSC) కార్యాలయం ముందు ఆందోళనకు దిగారు.

ప్రభుత్వ తీరును నిరసిస్తూ ఆందోళనకారులు పెద్దఎత్తున నినాదాలు చేశారు. తక్షణమే ఉద్యోగ ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్‌ ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేశారు. టీఎస్‌పీఎస్‌సీ కార్యాలయంలోకి చొచ్చుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన నిరుద్యోగులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దాంతో వారు అక్కడే బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: ABVP staged a protest in front of the Telangana Public Service Commission office over the alleged negligence of the Telangana government on unemployment issues pic.twitter.com/vWoBKbD9Nh

— ANI (@ANI) July 2, 2024