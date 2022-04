April 26, 2022 / 05:21 PM IST

సంస‌ద్ ఆద‌ర్శ గ్రామీణ యోజ‌న (ఎస్ఏజీవై) టాప్ 10లో ప‌ది గ్రామాలు తెలంగాణ‌కు చెందిన‌వేన‌ని మంత్రి కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. టాప్ 20లో తెలంగాణ‌కు చెందిన 19 గ్రామాలుండ‌డం రాష్ట్రానికే గ‌ర్వ‌కార‌ణ‌మ‌ని వెల్ల‌డించారు. కేసీఆర్ విజ‌న్‌కు ఇది నిద‌ర్శ‌న‌మ‌ని తెలిపారు.

ఎస్ఏజీవై టాప్ 10 ఆద‌ర్శ గ్రామాల లిస్ట్‌ను మంత్రి కేటీఆర్‌ ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ముఖ్యంగా ఇవి ప‌ల్లెప్ర‌గ‌తి ఫ‌లాలే అని వెల్ల‌డించారు. పంచాయ‌తీరాజ్ శాఖా మంత్రి ఎర్ర‌బెల్లి ద‌యాక‌ర్‌రావుకు అభినంద‌న‌లు తెలిపారు.

Proud to share that all 10 out of top 10 villages in Sansad Adarsh Garmina Yojana are from #Telangana👏 19 out of top 20 villages from TS

Heartiest congratulations to Hon’ble CM KCR Garu for his vision, especially Palle Pragathi. Compliments to PR Minister @DayakarRao2019 & team pic.twitter.com/z4dhX6I4OV

— KTR (@KTRTRS) April 26, 2022