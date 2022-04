What is a vortex | వర్తులామానం అని దేన్ని అంటారు?

What Is A Vortex 2

త్రికోణమితి పరిచయం

-త్రికోణమితి త్రిభుజంలోని కొలతల గురించి చర్చించే శాస్త్రం. ఇది లంబకోణ త్రిభుజం ఆధారంగా నిర్మితమైంది.

లంబకోణ త్రిభుజం

1. అతి పెద్ద భుజమే కర్ణం

2. మిగిలిన భుజాలను ఎదుటి ఆసన్న భుజాలుగా పరిగణిస్తారు.

3. ఈ మూడు భుజాలను ట్రయోడ్‌లు అంటారు.

4. ఒక కోణం తప్పనిసరిగా 90 డిగ్రీలు ఉంటుంది.

5. మిగిలిన రెండు కోణాలు పూరకాలు, ఒక్కొక్క కోణం అల్పకోణం (0 < 90o).

6. (కర్ణం)2 = (ఎదుటి భుజం)2 + (ఆసన్న భుజం)2

దీనిని పైథాగరస్ ట్రయోడ్ సిద్ధాంతం అంటారు.

-త్రికోణమితి అనే పదం గ్రీకు భాష నుంచి పుట్టింది.

-గ్రీకు భాషలో Trio అంటే మూడు, Gonia అంటే కోణం, Metron అంటే మాపనం లేదా కొలత అని అర్థం. అంటే త్రికోణమితి అంటే మూడు కోణాల కొలత అని అర్థం.

-త్రిభుజంలోని మూడు భుజాలకు, మూడు కోణాలకు మధ్యగల సంబంధాలను హిప్పారకస్ అనే గ్రీకు గణిత

శాస్త్రజ్ఞుడు ఏర్పరిచాడు.

-త్రికోణమితిని ఇంజినీరింగ్, సర్వేయింగ్, సముద్రయాణం, అంతరిక్షవిజ్ఞానం వంటి అనేక రంగాల్లో ఉపయోగిస్తారు.

-లంబకోణం అంటే 90o గల కోణం.

-అల్పకోణం 0o నుంచి 90o ల మధ్యగల కోణం.

-అధికకోణం 90o నుంచి 180o ల మధ్యగల కోణం.

-కోణం చేసిన తర్వాత భ్రమణ కిరణం ఏ స్థానంలో అగుతుందో ఆ కిరణాన్ని అంతిమ కిరణం అంటారు.

-అంతిమ కిరణం లేదా భుజం శీర్షం వద్ద ఒక సంపూర్ణ భ్రమణాన్ని పూర్తి చేసినచో ఆ కోణం విలువ 360o.

-అంతిమ భుజం సవ్యదిశలో భ్రమణం చేస్తూ చేసిన కోణాన్ని ధనాత్మక పరిమాణంగాను, అపసవ్యదిశలో భ్రమణం చేస్తూ చేసిన కోణాన్ని రుణాత్మక పరిమాణం గాను తీసుకుంటారు.

-చిన్న కోణాలను కొలవడానికి ముఖ్యంగా మూడు మానాలు అమలులో ఉన్నాయి. అవి

1. షష్ఠ్యాంశ మానం (ఆంగ్ల పద్ధతి- డిగ్రీలు)

2. శతాంశ మానం (ఫ్రెంచి పద్ధతి-గ్రేడ్‌లు)

3. రేడియన్ మానం (వర్తులామానం- రేడియన్‌లు)

1. షష్ఠ్యాంశ మానం (ఆంగ్ల పద్ధతి)

డిగ్రీ: తొలి భుజం నుంచి అంతిమ భుజానికి ఏర్పడిన భ్రమణం ఒక సంపూర్ణ భ్రమణంలో 360వ భాగం అయితే ఆ కోణ ప్రమాణాన్ని ఒక డిగ్రీ అంటారు. దీనిని 1o తో సూచిస్తారు.

నిమిషం: ఒక డిగ్రీని 60 సమాన భాగాలు చేసి ఒక్కొక్క భాగాన్ని 1 నిమిషం అంటారు. దానిని 1 అని సూచిస్తారు.

సెకండు: ప్రతి నిమిషాన్ని తిరిగి 60 సమాన భాగాలుగా చేసి ప్రతి సమ భాగాన్ని ఒక సెకండు అంటారు. దీనిని 1॥ గా సూచిస్తారు.

ప్రతి దశలో 60 సమ భాగాలు చేయడం వల్ల ఈ మానానికి షష్ఠ్యాంశమానం అని పేరు వచ్చింది.

-1o = 60; 1=60॥

2. శతాంశ మానం (ఫ్రెంచి పద్ధతి)

-ఈ మానం ఫ్రెంచి వారు ఎక్కువగా ఉపయోగించేవారు. ఈ మానంలో ఒక లంబకోణాన్ని 100 సమ భాగాలుగా చేసి ఒక్కొక్క భాగాన్ని ఒక గ్రేడ్ అంటారు. ఒక గ్రేడ్ 1g తో సూచిస్తారు.

90o = 100g

3. రేడియన్ మానం (వర్తులామానం)

రేడియన్: O కేంద్రంగా r వ్యాసార్థంతో ఒక వృత్తాన్ని తీసుకోండి. వృత్త వ్యాసార్థం (r) తో సమానమైన చాపాన్ని వృత్త పరిధిపై తీసుకుంటే ఆ చాపం అదే వృత్త కేంద్రం వద్ద చేసే కోణాన్ని ఒక రేడియన్ అంటారు. ఈ కోణానికి శీర్షం వృత్త కేంద్రం వద్ద ఉంటుంది. దీనిని rc తో సూచిస్తారు.

-రేడియన్ వృత్తాన్నికి సంబంధించినందున రేడియన్ మానాన్ని వర్తులామానం అని అంటారు.

2 రేడియన్లు = 360o అంటే 2 = 360o

రేడియన్లు = 180o అంటే = 180o

1 రేడియన్ = 1c =180o/ = 57o1611

1 డిగ్రీ = 1o = 0.01746 రేడియన్ (సుమారు)

-రేడియన్ ఒక కోణ ప్రమాణం

l = r ( రేడియన్‌లలో వ్యక్తం చేయాలి)

l = వృత్త చాపం

r = వ్యాసార్థం

= కోణం

D/90o = G/100g = C/

ఈ సూత్రంలో D డిగ్రీలను, G గ్రేడ్‌లను, C రేడియన్‌లను సూచిస్తాయి.

-కోణ ప్రమాణాన్ని షష్ఠ్యాంశ మానంలో నుంచి వర్తులామానంలోనికి మార్చాలంటే గుణించాలి.

-ఉదా: 72o ను వర్తులామానంలోనికి మార్చండి.

-సాధన: 72o = 72o x ( 2

-కోణ ప్రమాణాన్ని వర్తులామానంలో నుంచి షష్ఠ్యాంశ మానం లోనికి మార్చాలంటే 180/ గుణించాలి. అంటే ఉన్న చోట 180o రాయాలి.

-ఉదా: ను షష్ఠ్యాంశ మానంలోనికి మార్చండి.

-సాధన: = 180o/5 = 36o

-ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో అల్పకోణమైతే, త్రిభుజ భుజాల నుంచి త్రికోణ నిష్పత్తులు నిర్వచిస్తాము.

-లంబకోణానికి ఎదుటి భుజం = కర్ణం (AC)

– కు ఎదుటి భుజం = ఎదుటి భుజం (AB)

– కు పక్క భుజం = పక్కభుజం (BC) (or) ఆసన్న భుజం

త్రికోణమితీయ నిష్పత్తులు:

-Sin = ఎదుటి భుజం/కర్ణం = AB/AC

-Cos = ఆసన్న భుజం/ కర్ణం = BC/AC

-Tan = ఎదుటి భుజం / ఆసన్న భుజం = AB/BC

-Cosec = కర్ణం / ఎదుటి భుజం = AC/AB

-Sec = కర్ణం / ఆసన్న భుజం = AC/BC

-Cot = ఆసన్న భుజం / ఎదుటి భుజం = BC/AB

-వివిధ కోణాల (0o 900) వద్ద త్రికోణమితీయ నిష్పత్తులు

త్రికోణమితీయ నిష్పత్తుల మధ్య సంబంధం:

-Cosec (or) sin = 1/cosec (or) sin = 1

-Sec =1/cos (or) cos (or) cos = 1

-Cot =1/tan (or) tan =1/cot (or) tan = 1

-Tan = Sin = sec = sin

= 1/cosec

-Cot = cos =1/sin

=cos

= 1/sin

త్రికోణమితి సర్వ సమీకరణాలు

1. sin2

-Sin2 =1-cos2 =(1+cos

-Cos2 =1-sin2 =(1+sin

2. 1+tan2 = sec2

-Tan2

-Sec2

-(sec

-Sec = 1/sec (or)

-Sec = 1/sec

3. 1+cot2

-Cot2 = cosec2 = (cosec

-Cosec2

-(cosec

-Cosec = 1/cosec (or)

-Cosec = 1/cosec

సంయుక్త కోణాలు

-కొన్ని అల్పకోణాలను సంకలన, వ్యవకలన పరిక్రియల ద్వారా నీకు తెలిసిన త్రికోణమితీయ నిష్పత్తులలోనికి మార్పు చెందించుట.

Sin(A+B)=sinAcosB+cosAsinB

Sin(A-B)=sinAcosB-cosAsinB

Cos(A+B)=cosAcosB-sinAsinB

Cos(A-B)=cosAcosB+sinAsinB

Tan(A+B)=(tanA+tanB)/(1-tanAtanB)

Tan(A-B)=(tanA-tanB)/(1+tanAtanB)

Sin2A=2sinA.cosA

Cos2A=cos2A-sin2A

Tan2A=2tanA/(1-tan2A)

-ఊర్థ్ధ కోణం: పరిశీలన వస్తువు ఎక్కువ ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు ఏర్పడే కోణం ఊర్థకోణం.

నిమ్నకోణం: పరిశీలకుడు ఎక్కువ ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు ఏర్పడే కోణం నిమ్నకోణం.

గమనిక: ఊర్థ, నిమ్న కోణాలు సమానం. ఎందుకంటే ఇవి ఏకాంతర కోణాలను సూచిస్తాయి.

చూసేవస్తువు, పరిశీలకుని కన్ను (దృష్టి) గుండా గీచిన క్షితిజ సమాంతర రేఖకూ, పరిశీలకుని కంటిని, వస్తువును కలిపే సరళరేఖకూ మధ్యనున్న కోణాన్ని ఊర్థకోణం.

