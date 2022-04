Pslv And Its Specialities

అంతరిక్షంలో మన శాస్త్ర తేజస్సు.. పీఎస్‌ఎల్‌వీ

April 21, 2022 / 02:34 PM IST

పోలార్‌ శాటిలైట్‌ లాంచ్‌ వెహికల్‌ (PSLV). భారతదేశం మూడవ తరం ప్రయోగ వాహనం.

లిక్విడ్‌ స్టేజీలతో కూడిన మొట్టమొదటి భారతీయ ప్రయోగ వాహనం ఇది.

1994 అక్టోబర్‌లో మొదటి ప్రయోగం విజయవంతమైనది.

అత్యధిక ప్రయోగాలు విజయవంతం కావడంతో పీఎస్‌ఎల్‌వీ భారతదేశ విశ్వసనీయ, బహుముఖ ప్రయోగ వాహనంగా ఉద్భవించింది.

1994-2017 మధ్య పీఎస్‌ఎల్‌వీ ద్వారా 209 విదేశాలకు చెందిన ఉపగ్రహాలను, 48 దేశీయ ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి ప్రవేశపెట్టారు.

అంతేకాకుండా పీఎస్‌ఎల్‌వీతో రెండు అంతరిక్ష నౌకలను ఇస్రో విజయవంతంగా ప్రయోగించింది.

ఇవి వరుసగా 2008లో చంద్రయాన్‌-1, 2013లో మార్స్‌ ఆర్బిటర్‌ స్పేస్‌ క్రాఫ్ట్‌.

భిన్న రూపాలు

ప్రస్తుతం పీఎస్‌ఎల్‌వీలో మూడు రకాలు ఉన్నాయి. అవి..

1. పీఎస్‌ఎల్‌వీ – సీ ఇది సాధారణ రూపం. దీనిలో స్ట్రాప్‌ ఆన్‌ మోటార్స్‌ ఉంటాయి.

2. పీఎస్‌ఎల్‌వీ-సీఏ. ఇది Core alone రూపం. దీనిలో స్ట్రాప్‌ ఆన్‌ మోటార్స్‌ను తొలగిస్తారు.

3. పీఎస్‌ఎల్‌వీ- ఎక్స్‌ఎల్‌. దీనిలో సాధారణ స్ట్రాప్‌ ఆన్‌ మోటార్స్‌ కంటే ఎక్కువ శక్తిమంతమైన మోటార్లను వినియోగిస్తారు.

(600 కి.మీ)లో 1750 కేజీల పేలోడ్‌ను, జీటీఓలో 1425 పేలోడ్‌ను ప్రయోగించే సామర్థ్యం ఇది కలిగి ఉంది.

Vehicle Specifications

Height: 44 m

Diameter: 2.8 m

Number of Stages: 4

Lift Off Mass: 320 tonnes (XL)

Variants: 3 (PSLV-G, PSLV – CA, PSLV – XL)

First Flight: September 20, 1993

పీఎస్‌ఎల్‌వీ విశేషాలు

చంద్రయాన్‌-1ని దీని ద్వారానే ప్రయోగించారు. ఇది భారతదేశపు మొదటి చంద్ర యాత్ర.

మంగళయాన్‌ ఇది భారతదేశపు మొదటి గ్రహాంతర (అంగారక) యాత్ర దీన్ని కూడా పీఎస్‌ఎల్‌వీ ద్వారానే ప్రయోగించారు.

భారతదేశపు మొదటి పూర్తిస్థాయి ఖగోళ పరిశోధక ఉపగ్రహం ఆస్ట్రోశాట్‌ను దీని ద్వారానే ప్రయోగించారు.

పీఎస్‌ఎల్‌వీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను https://www.isro.gov.in/launchers/pslvలో తెలుసుకోవచ్చు.

ఇప్పటివరకు ప్రయోగించిన శాటిలైట్లు

పీఎస్‌ఎల్‌వీ డీ1ను 1993, సెప్టెంబర్‌ 20న మొట్టమొదటిసారి ప్రయోగించారు. ఇది విజయవంతం కాలేదు.

పీఎస్‌ఎల్‌వీ డీ2- దీన్ని అక్టోబర్‌ 15, 1994లో ప్రయోగించారు. పీఎస్‌ఎల్‌వీ శ్రేణిలో విజయవంతమైన మొదటి వాహనం.

2022 ఫిబ్రవరి 14న PSLV-C52/EOS-04 Missionతో మొత్తం 54 ప్రయోగాలు ఇస్రో చేసింది. దీనిలో కేవలం రెండు మాత్రమే విఫలమయ్యాయి.

పీఎస్‌ఎల్‌వీని ఇస్రోకు నమ్మకమైన గుర్రంగా పిలుస్తారు.

నాలుగు లిక్విడ్‌ స్టేజెస్‌ కలిగి ఉన్న భారతదేశపు మొదటి ప్రయోగ వాహనం. ఈ ప్రయోగ వాహనంలో మొత్తం 4 దశలు ఉన్నాయి.

మొదటి, మూడు దశల్లో ఘన ఇంధనమైన హెచ్‌టీపీబీ, రెండో దశలో ద్రవస్థితి (లిక్విడ్‌)లో ఉన్న యూడీఎంహెచ్‌, నాల్గో దశలో ద్రవ మోనో మిథైల్‌ హైడ్రోజన్‌ను వినియోగించుకొంటుంది.

రెండో దశలో వాడే ఇంజిన్‌ను వికాస్‌ ఇంజిన్‌ అంటారు. ఇది పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందించినది.

