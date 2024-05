May 22, 2024 / 11:31 PM IST

RCB vs RR : ప‌దిహేడో సీజ‌న్ ఎలిమినేట‌ర్ పోరులో రాజస్థాన్ రాయ‌ల్స్(Rajasthan Royals) జ‌య‌భేరి మోగించింది. లీగ్ ద‌శ‌లో వ‌రుస ఓట‌ముల నుంచి తేరుకొని రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్‌ బెంగ‌ళూరు(Royal Challengers Bengaluru)కు భారీ షాకిచ్చింది. స్వ‌ల్ప ఛేద‌నలో ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(45), రియాన్ ప‌రాగ్(35)లు విధ్వంసంక ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. చివ‌ర్లో ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ షిమ్ర‌న్ హెట్‌మైర్‌(26), రొవ్‌మ‌న్ పావెల్(16 నాటౌట్) లు ధ‌నాధ‌న్ ఆడి జ‌ట్టును విజ‌య తీరాల‌కు చేర్చారు. దాంతో, సంజూసేన క్వాలిఫ‌య‌ర్ 2కు దూసుకెళ్ల‌గా.. ఈసారైనా టైటిల్ గెల‌వాల‌నుకున్న ఆర్సీబీ ఆశ‌లు అడియాశ‌ల‌య్యాయి.

అహ్మ‌దాబాద్ పిచ్‌పై రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ బౌల‌ర్లు బెంగ‌ళూరు టాపార్డ‌ర్‌కు క‌ళ్లెం వేశారు. అనంత‌రం 173 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌కు దిగిన సంజూ సేన 46 వ‌ద్ద తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. అయినా య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(45) త‌న మార్క్ షాట్ల‌తో బౌంబ‌రీలు బాదేశాడు. హాఫ్ సెంచ‌రీకి చేర‌వైన అత‌డ‌ని గ్రీన్ వెన‌క్కి పంపాడు. ఆ కాసేటికే కెప్టెన్ సంజూ శాంస‌న్ (17) వైడ్ బంతిని ఆడ‌బోయి స్టంపౌట్ అయ్యాడు. 86 వద్ద న్ మూడో వికెట్ ప‌డిన రాజ‌స్థాన్‌ను రియాన్ ప‌రాగ్(35), ధ్రువ్ జురెల్(8)లు ఆదుకున్నారు. వీళ్లిద్ద‌రూ నాలుగో వికెట్‌కు 25 ర‌న్స్ జోడించారు.

ప‌రాగ్‌తో భారీ భాగ‌స్వామ్యం నెల‌కొల్పానే ఆలోచ‌న‌తో ఉన్న జురెల్ అనూహ్యంగా రనౌట్ అయ్యాడు. రెండో ర‌న్ తీసే ప్ర‌య‌త్నంలో ఉన్న అత‌డిని కోహ్లీ విసిరిన మెర‌పు త్రోను అందుకున్న గ్రీన్ ర‌నౌట్ చేశాడు. అప్పటికీ రాజ‌స్థాన్ స్కోర్ 112. ఇక ఆ త‌ర్వాత‌ ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్‌గా వ‌చ్చిన షిమ్రాన్ హిట్‌మైర్(), ప‌రాగ్‌తో క‌లిసి చెల‌రేగాడు. ఈఇద్ద‌రూ ఎడాపెడా బౌండ‌రీలు బాద‌డంతో ఆర్సీబీ బౌల‌ర్లు నీరుగారిపోయారు.

