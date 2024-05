Turbo | మమ్ముట్టి టర్బో సినిమాకు స్పూర్తి ఇదే స్కాం అట..!

Turbo | మాలీవుడ్‌ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి (Mammootty) నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి టర్బో (Turbo). ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా స్క్రీన్‌ రైటర్‌ మిధున్‌ మాన్యుయెల్ థామస్ ఇచ్చిన అప్‌డేట్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తుంది.

May 22, 2024 / 09:06 PM IST

Turbo | మాలీవుడ్‌ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి (Mammootty) నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి టర్బో (Turbo). వైశాక్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మే 23న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా స్క్రీన్‌ రైటర్‌ మిధున్‌ మాన్యుయెల్ థామస్ ఇచ్చిన అప్‌డేట్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తుంది. టర్బో సినిమా కథ రియల్‌ లైఫ్ స్కాం స్పూర్తితో సాగుతుందని స్క్రీన్‌ రైటర్‌ మిధున్‌ మాన్యుయెల్ థామస్ ఓ చిట్ చాట్‌లో చెప్పాడు.

ఈ స్కాంలో దుల్కర్ సల్మాన్‌ హోంబ్యానర్ Wayfarer ఫిలిమ్స్‌లో సభ్యుడు బాధితుడిగా ఉన్నాడన్నాడు. మిధున్‌ మాన్యుయెల్‌ థామస్‌ కామెంట్స్‌తో టర్బో వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా వస్తుందని అర్థమవుతోంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన టర్బో ఫస్ట్ లుక్‌, ట్రైలర్ సినిమాపై సూపర్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌లో మమ్ముట్టి బ్లాక్ షర్ట్‌, తెలుపు లుంగీలో షార్ట్‌ హెయిర్‌, కోరమీసాలతో ఊరమాస్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తున్నాడు. మరోవైపు మమ్ముట్టి జీపుపై రాజసం ఉట్టిపడేలా కనిపిస్తున్న లుక్స్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

ఇటీవలే లాంఛ్ చేసిన ట్రైలర్‌ విడుదలైన 24 గంటల్లోనే 3.25 మిలియన్ల రియల్‌ టైం వ్యూస్‌తో.. ఎక్కువ మంది వీక్షించిన మమ్ముట్టి ట్రైలర్‌గా అరుదైన రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. ఈ చిత్రానికి మమ్ముట్టి వన్ ఆఫ్‌ ది ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరిస్తుండటం విశేషం. ట్రైలర్‌లో వచ్చే స్టన్నింగ్ యాక్షన్‌ విజువల్స్‌ అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌కు విజువల్‌ ట్రీట్‌ పక్కా అని చెప్పకనే చెబుతున్నాయి. మమ్ముట్టి నుంచి చాలా రోజుల తర్వాత పక్కా మాస్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ వస్తుండటంతో ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు అభిమానులు.

#MidhunManuelThomas reveals that the story of #Turbo is inspired from a real life scam where a close member of DQ’s Wayfarer was the victim.#Mammootty #DulquerSalmaan pic.twitter.com/HFoB49EYNj — Mohammed Ihsan (@ihsan21792) May 22, 2024

Presenting the First Look Poster of @TurboTheFilm Directed by Vysakh , Written by Midhun Manuel Thomas & Produced by @MKampanyOffl #TurboFirstLook pic.twitter.com/4LeNl4KGYg — Mammootty (@mammukka) November 26, 2023

