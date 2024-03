WPL 2024 Final | ఢిల్లీకి షాకిచ్చిన మొలినెక్స్‌.. ఒకే ఓవర్లో మూడు వికెట్లు

March 17, 2024 / 08:26 PM IST

WPL 2024 Final | ఉమెన్స్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (డబ్ల్యూపీఎల్‌) రెండో సీజన్‌ ఫైనల్‌లో ఆరంభంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ ఓపెనర్‌ షఫాలీ వర్మ ధాటిగా ఇన్నింగ్స్‌ ఆరంభించినా తర్వాత ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. బెంగళూరు బౌలర్‌ సోఫీ మొలినెక్స్‌.. ఒకే ఓవర్లో మూడు వికెట్లు తీయడంతో ఢిల్లీ ఇన్నింగ్స్‌ కుదుపునకు లోనైంది. 8వ ఓవర్‌ వేసిన మొలినెక్స్‌.. ఒకే ఓవర్లో షఫాలీ వర్మ (27 బంతుల్లో 44, 2 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు), జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌, అలీస్‌ క్యాప్సీలను పెవిలియన్‌కు పంపింది.

8 ఓవర్లకు ముందు 64-0గా ఉన్న ఢిల్లీ స్కోరు.. ఆరు బంతుల తర్వాత 65-3గా మారింది. షఫాలీ భారీ సిక్సర్లు బాదినా మొలినెక్స్‌ ఇచ్చిన షాకులతో ఢిల్లీ ఒత్తిడిలోకి పడిపోయింది. శ్రేయాంక పాటిల్‌ వేసిన 11వ ఓవర్లో ఆ జట్టు సారథి మెగ్‌ లానింగ్‌ (23) కూడా వికెట్ల ముందు దొరికిపోయింది. 11 ఓవర్లు ముగిసేటప్పటికీ ఢిల్లీ.. 4 వికెట్లు కోల్పోయి 75 పరుగులు చేసింది.

