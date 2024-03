March 12, 2024 / 08:53 PM IST

WPL 2024, Ellyse Perry | ఉమెన్స్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (డబ్ల్యూపీఎల్‌)లో రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) ఆల్‌ రౌండర్‌ ఎలీస్‌ పెర్రీ (ఆస్ట్రేలియా) సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ముంబై ఇండియన్స్‌తో ఢిల్లీ వేదికగా జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో పెర్రీ.. ఆరు వికెట్లు తీసింది. బెంగళూరు ప్లేఆఫ్స్‌ చేరాలంటే తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో పెర్రీ.. 4 ఓవర్లు వేసి 15 పరుగులే ఇచ్చి ఆరు వికెట్లతో చెలరేగింది. డబ్ల్యూపీఎల్‌లో ఇదే అత్యుత్తమ బౌలింగ్‌ ప్రదర్శన. డబ్ల్యూపీఎల్‌ చరిత్రలో ఒక బౌలర్‌ ఆరు వికెట్లు తీయడం ఇదే ప్రథమం.

డబ్ల్యూపీఎల్‌లో అత్యుత్తమ బౌలింగ్‌ ప్రదర్శనలు..

– ఎలీస్‌ పెర్రీ, ఆర్సీబీ (6/15)

– మరిజన్నె కాప్‌, ఢిల్లీ (5-15)

– ఆశా శోభన, ఆర్సీబీ (5-22)

– తారా నోరిస్‌, ఢిల్లీ (5-29)

– కిమ్‌ గార్త్‌, గుజరాత్‌ (5-36)

Commentators: Nobody has taken a 6 wicket haul in WPL. 🤔

Perry took it personally. 6-fer for the GOAT! 🐐#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #WPL2024 #SheIsBold #MIvRCB @EllysePerry pic.twitter.com/Q4VGcJIpXI

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 12, 2024