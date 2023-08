August 21, 2023 / 04:51 PM IST

ODI WC 2023 : క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆస‌క్తిగా ఎదురుచూస్తున్న‌ ప్ర‌పంచ క‌ప్(ODI WC 2023) స‌మ‌రానికి నెల‌న్న‌ర రోజులే ఉంది. దాంతో, ఈ టోర్నీ ప్ర‌చారాన్ని ఐసీసీ(ICC) వేగ‌వంతం చేసింది. కొన్నిరోజులుగా ప్ర‌పంచాన్ని చుట్టొస్తున్న‌ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీ ఈరోజు ప్యారిస్‌లో త‌ళుక్కుమంది. చారిత్ర‌క నిర్మాణ‌మైన‌ ఈఫిల్ ట‌వ‌ర్(Eiffle Tower) ముందు ఠీవీగా కొలువుదీరింది. ఆ ఫొటోను ఐసీసీ సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. ఈఫిల్ ట‌వ‌ర్ ద‌గ్గ‌ర ఉన్న సంద‌ర్శ‌కులు ప్ర‌పంచ క‌ప్ ట్రోఫీని చూసి మ‌స్త్ ఖుషీ అవుతున్నారు.

ఈ ఏడాది భార‌త గ‌డ్డ‌పై ప్ర‌పంచ క‌ప్ జ‌రుగ‌నుంది. ఆక్టోబ‌ర్ 5న ఇంగ్లండ్‌, న్యూజిలాండ్ పోరుతో టోర్నీ ఆరంభం కానుంది. ఈసారి ప్ర‌త్యేక‌త ఏంటంటే..? ఫైన‌ల్‌తో పాటు సెమీఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌ల‌కు కూడా రిజ‌ర్వ్ డేను కేటాయించారు. ఇప్ప‌టికే ప్ర‌పంచ క‌ప్ టికెట్ల అమ్మ‌కాల తేదీల‌ను ఐసీసీ విడుద‌ల చేసింది. ఈ నెల 25 నుంచి టికెట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే… భార‌త జ‌ట్టు మ్యాచ్ టికెట్లు మాత్రం ఆగ‌స్టు 30 నుంచి అమ్ముతారు.

Making its presence felt in the City of Love ❤️

The ICC Men’s Cricket World Cup Trophy visits the Eiffel Tower in Paris 🤩📸#CWC23 pic.twitter.com/aybqOCT4r1

— ICC (@ICC) August 21, 2023