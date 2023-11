November 11, 2023 / 12:40 PM IST

World Cup 2023 : ప్రపంచ క‌ప్ చివ‌రి లీగ్ మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్ మూడో వికెట్ కోల్పోయింది. ధాటిగా ఆడుతున్న‌ కెప్టెన్‌ న‌జ్ముల్ హొసేన్ శాంటో(45) హాఫ్ సెంచ‌రీ ముందు ఔట‌య్యాడు. అబాట్ వేసిన 28వ ఓవ‌ర్లో రెండో ప‌రుగుకు ప్ర‌య‌త్నించి ర‌నౌట‌య్యాడు. దాంతో, బంగ్లా 170 వ‌ద్ద‌ మూడో వికెట్ కోల్పోయింది. ప్ర‌స్తుతం తౌహిక్ హృద‌య్(36), మ‌హ్మ‌దుల్లా(0) ఆడుతున్నారు.

Shanto has run himself out!

No back-to-back World Cup fifties for him ❌

