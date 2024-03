March 1, 2024 / 09:47 AM IST

Kane Williamson : న్యూజిలాండ్ స్టార్ ఆట‌గాడు కేన్ విలియ‌మ్స‌న్(Kane Williamson) సెంచ‌రీల ప్ర‌వాహానికి అడ్డుక‌ట్ట ప‌డింది. ద‌క్షిణాఫ్రికాపై వ‌రుస‌గా మూడు శ‌త‌కాలు బాది స్టీవ్ స్మిత్(Steve Smith) రికార్డు స‌మం చేసిన‌ కేన్ మామ ఆస్ట్రేలియా(Australia)పై అనూహ్య రీతిలో ఔట‌య్యాడు. వెల్లింగ్‌ట‌న్‌లో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టులో సింగిల్ తీసే ప్ర‌య‌త్నంలో ర‌నౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు. మిచెల్ స్టార్క్ బౌలింగ్‌లో బంతిని ఆడిన విలియ‌మ్స‌న్ ప‌రుగు తీసేందుకు ప్ర‌య‌త్నించాడు. కానీ, బౌల‌ర్ అడ్డుగా ఉండ‌డంతో విల్ యంగ్‌(Will Young) కొంచెం ఆల‌స్యంగా స్పందించాడు.

విలియ‌మ్స‌న్ వేగంగా ప‌రుగెత్తుకు రావ‌డంతో స్టార్క్ ప‌క్క‌కు త‌ప్పుకున్నాడు. కానీ, యంగ్ క‌న్ఫ్యూజ‌న్‌లో విలియమ్స‌న్‌ను ఢీ కొట్టాడు. అప్పటికే బంతి అందుకున్న మార్న‌స్ ల‌బూషేన్ వికెట్ల‌ను గురి చూసి కొట్టాడు. దాంతో, విలియ‌మ్స‌న్ నిరాశ‌గా పెవిలియ‌న్ బాట ప‌ట్టాడు.

Kane Williamson is run out after 12 years in Test cricket. Last time was in January 2012 at Napier against Zimbabwe.pic.twitter.com/GZXFyIL2A7

— Cricketopia (@CricketopiaCom) March 1, 2024