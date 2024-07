July 25, 2024 / 05:04 PM IST

Nino Salukvadze | నాలుగేండ్లకోసారి జరిగే ఒలింపిక్స్‌లో ఒక్కసారైనా పాల్గొనాలని, పతకం నెగ్గే ప్రదర్శన చేయాలనేది క్రీడాకారుల కల. ఆ కల కోసం నాలుగేండ్ల పాటు ఎంతో శ్రమకోర్చి బరిలోకి దిగుతారు. రెండు, మూడు సార్లు ఒలింపిక్స్‌ ఆడటమే గొప్ప అంటే జార్జియాకు చెందిన ఓ షూటర్‌ శుక్రవారం నుంచి మొదలుకాబోయే పారిస్‌ ఒలింపిక్స్‌లో ఏకంగా పదోసారి బరిలోకి దిగుతోంది. 19 ఏండ్ల వయసులో తొలిసారి విశ్వక్రీడల్లో పాల్గొన్న ఆమె.. తాజాగా పారిస్‌లోనూ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనుంది. 55 ఏండ్ల వయసులోనూ ఒలింపిక్స్‌కు అర్హత సాధించిన ఆమె పేరు నినొ సలుక్వడ్జె..

1969లో నాటి సోవియట్‌ యూనియన్‌లో పుట్టి (ప్రస్తుతం జార్జియా) 19 ఏండ్ల వయసులో 1988లో సియోల్‌ (దక్షిణ కొరియా)లో జరిగిన ఒలింపిక్స్‌లో తొలిసారి పాల్గొన్న నినొ.. తొలి ప్రయత్నంలోనే స్వర్ణం గెలుచుకుంది. 25 మీటర్ల పిస్టోల్‌ విభాగంలో నినొ పసిడి నెగ్గింది. అదే ఈవెంట్‌లో 10 మీటర్ల ఎయిర్‌ పిస్టోల్‌ ఈవెంట్‌లోనూ పోటీపడ్డ ఆమె.. రజతం గెలిచి తొలి ప్రయత్నంలోనే ‘డబుల్‌ బొనాంజా’ కొట్టింది.

సోవియట్‌ యూనియన్‌ ముక్కలై జార్జియా ప్రత్యేక దేశంగా గుర్తింపు పొందిన తర్వాత నినొ.. ఆ దేశంలో షూటింగ్‌ క్రీడలో ఐకాన్‌గా ఎదిగింది. ఇప్పటికీ జార్జియాలో ఆమె నెంబర్‌ వన్‌ షూటర్‌ ర్యాంకు దక్కించుకోవడం విశేషం. 55 ఏండ్ల వయసులో ఆమె ఐఎస్ఎస్‌ఎఫ్‌ ఒలింపిక్‌ క్వాలిఫికేషన్‌ ర్యాంకింగ్స్‌లోనూ అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకుందంటే ఆటపట్ల ఆమెకున్న డెడికేషన్‌కు ఇదే నిదర్శనం. 1988 నుంచి 2020 టోక్యో ఒలింపిక్స్‌ దాకా వరుసగా తొమ్మిదిసార్లు ఒలింపిక్స్‌లో పాల్గొన్న నినొ.. టోక్యోలో కాంస్యం గెలుచుకుంది. 40 ఏండ్ల సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో ఒలింపిక్‌ పతకాలతో పాటు వరల్డ్‌ చాంపియన్‌షిప్‌, యూరో చాంపియనిషిప్స్‌లో ఆమె పతకాలు కొల్లగొట్టింది.

𝟭𝟬 𝗦𝗨𝗠𝗠𝗘𝗥 𝗢𝗟𝗬𝗠𝗣𝗜𝗖 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦 and counting 🤩🇬🇪

Georgian 25m Pistol athlete Nino Salukvadze is ready for her record-tenth Games at #Paris2024! 👏#ISSF | #ShootingSport | #HitTheMark pic.twitter.com/gpVh96ruhM

— ISSF (@issf_official) July 21, 2024