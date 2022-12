December 18, 2022 / 05:48 PM IST

Viral Video : ఫిఫా వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఫైన‌ల్ కాసేప‌ట్లో ప్రారంభం కానుంది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియ‌న్ ఫ్రాన్స్‌, అర్జెంటీనా మ‌ధ్య ఫైన‌ల్ పోరు ఆస‌క్తిక‌రంగా ఉండ‌నుంది. ఈ సంద‌ర్భంగా ప్ర‌ముఖ పారిశ్రామిక‌వేత్త ఆనంద్ మ‌హీంద్రా ట్వి్ట్ట‌ర్‌లో ఒక వీడియో షేర్ చేశారు. ఆ వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో ఒక వ్య‌క్తి నెత్తి మీద అర్జెంటీనా స్టార్ లియోన‌ల్ మెస్సీ బొమ్మ వ‌చ్చేలా హెయిర్ క‌ట్ చేయించుకున్నాడు. ఇది నాలుగేళ్ల కింద‌టి వీడియో అనుకుంటా. 2018 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ నాటిది. నెత్తి మీద మెస్సీ బొమ్మ‌. ఈ ఏడాది ఈ వీడియో స‌రిగ్గా స‌రిపోతుంది. మ‌నమంతా రేపు జ‌ర‌గ‌బోయే ఫైన‌ల్ కోసం ఆస‌క్తిగా ఎద‌రుచూస్తున్నాం అని శ‌నివారం రాత్రి ఆయ‌న‌ ట్వీట్ చేశారు.

ఈ వీడియోను ఇప్ప‌టికే 1.97 ల‌క్ష‌ల మంది చూశారు. 9 వేల లైక్స్ వ‌చ్చాయి.

దోహాలోని లూసెయిల్ స్టేడియంలో ఈరోజు రాత్రి 8ః30 గంట‌ల‌కు ఫైన‌ల్ మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. టోర్నీ ఆసాంతం అద్భుత ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేసిన అర్జెంటీనా, ఫ్రాన్స్ టైటిల్ పోరులో త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి. దాంతో ఈ టోర్నీలో అత్య‌ధిక గోల్స్ (5) చేసిన లియోన‌ల్ మెస్సీ, ఫ్రాన్స్ ఆట‌గాడు ఎంబాపే పై అంద‌రి క‌ళ్లు నిలిచాయి.

I believe this is from 4 years ago, at the time of the last WC. But very appropriate as we all await an iconic final tomorrow! With #Messi in the Middle of it all. pic.twitter.com/ysOoaDTjDg

— anand mahindra (@anandmahindra) December 17, 2022