ICC Hall of Fame: వీరూ కంటే ముందు ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ దక్కించుకున్న భారత క్రికెటర్లు ఎవరో తెలుసా?

November 13, 2023 / 03:21 PM IST

ICC Hall of Fame: టీమిండియా డాషింగ్‌ ఓపెనర్‌ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌ క్రికెట్‌కు చేసిన సేవలకు గాను అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ మండలి (ఐసీసీ) అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ఐసీసీ హాల్‌ ఆఫ్‌ ఫేమ్‌లో చోటు కల్పించింది. వీరూతో పాటు భారత మహిళల జట్టు మాజీ కెప్టెన్‌ డయానా ఎడుజీ, లంక దిగ్గజం అరవింద డిసిల్వలకూ ఈ ఘనత దక్కింది. అయితే ఐసీసీ హాల్‌ ఆఫ్‌ ఫేమ్‌ ఘనత పొందిన నజఫ్‌గఢ్‌ నవాబ్‌ కంటే ముందే పలువురు భారత దిగ్గజ క్రికెటర్లు ఈ గౌరవాన్ని అందుకున్నారు. వీరూ కంటే ముందు ఏకంగా ఏడుగురు క్రికెటర్లు హాల్‌ ఆఫ్‌ ఫేమ్‌ పొందడం గమనార్హం.

ఈ జాబితాలో లిటిల్‌ మాస్టర్‌ సునీల్‌ గవాస్కర్‌, బిషన్‌ సింగ్ బేడి, కపిల్‌ దేవ్‌, అనిల్‌ కుంబ్లే, రాహుల్‌ ద్రావిడ్‌, సచిన్‌ టెండూల్కర్, వినూ మన్కడ్‌లు వీరూ కంటే ముందున్నారు. తాజాగా డయానా ఎడూజీతో పాటు వీరూ కూడా చేరడంతో ఐసీసీ హాల్‌ ఆఫ్‌ ఫేమ్‌ పొందిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో భారత క్రికెటర్ల సంఖ్య 9కి చేరింది.

Well deserved!

Many congratulations to the Nawab of Najafgarh for being inducted into the ICC Hall of Fame 👏👏@virendersehwag https://t.co/Unt3fSIZhv

— BCCI (@BCCI) November 13, 2023