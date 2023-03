Virat Kohli | మ్యాచ్‌ ఆడేటప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్‌ కోల్పోవద్దు.. మహిళల జట్టుకు కోహ్లీ కౌన్సెలింగ్‌

March 16, 2023 / 06:58 PM IST

Virat Kohli : మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌ (WPL)లో రాయ‌ల్ ఛాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు (Royal Challengers Bangalore) వ‌రుస ఓట‌ముల‌కు బ్రేక్ ప‌డింది. యూపీ వారియ‌ర్స్‌పై ఆ జ‌ట్టు థ్రిల్లింగ్ విక్ట‌రీ సాధించింది. అయితే.. ఆర్సీబీ ప్లేయ‌ర్లు అంత గొప్పగా పోరాడ‌డం వెన‌క టీమిండియా ఆట‌గాడు విరాట్ కోహ్లీ (Virat Kohli) మెటివేష‌న‌ల్ స్పీచ్ ప్ర‌భావం ఉంది. అవును.. వ‌రుస‌గా ఐదు ఓట‌ముల‌తో ప్లే ఆఫ్స్ అవ‌కాశాలు సంక్షిష్టం చేసుకున్న మహిళల జట్టు స్మృతి మంధాన సేన‌తో కోహ్లీ మాట్లాడాడు. వాళ్ల‌కు తాను ఎలా ప్రేర‌ణ పొందుతాను అనేది వివ‌రించాడు. స‌మాధిలోకి వెళ్లేముందు ఐపీఎల్ గెలిచి ఉంటే నేను సంతోషంగా చ‌చ్చేవాడినేమో అని ఆలోచించ‌న‌ని కోహ్లీ వాళ్ల‌తో అన్నాడు.

‘నేను ప‌దిహేనేళ్లుగా ఐపీఎల్ ఆడుతున్నా. అయితే.. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ టైటిల్ గెల‌వ‌లేదు. అయినా కూడా ఐపీఎల్ కప్పు సాధించ‌లేద‌నే భావ‌న నన్ను నిరుత్సాహపరచడం లేదు’ అని కోహ్లీ వెల్ల‌డించాడు. కోహ్లీ మోటివేష‌నల్ స్పీచ్‌ను ఆర్సీబీ యాజ‌మాన్యం ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేసింది.

మ్యాచ్ స‌మ‌యంలో న‌మ్మ‌కం కోల్పోవ‌ద్ద‌ని అర్సీబీ మ‌హిళ‌ల జ‌ట్టుకు కోహ్లీ సూచించాడు. ‘మీరు ఐదు మ్యాచ్‌లు వ‌రుస‌గా గెలిచి ఉంటే నేను ఈ రోజు మిమ్మ‌ల్ని కలిసేవాడినే కాదు. నిజం చెప్పాలంటే… నా గురించి చెప్పి మీలో స్ఫూర్తి నింపడానికి ఇక్క‌డికి వ‌చ్చాను. ఐదు మ్యాచ్‌లు చేజారాయ‌ని బాధ‌ప‌డ‌కండి. స‌గ‌ర్వంగా త‌లపైకి ఎత్తండి. ముఖం మీద న‌వ్వు చెర‌గ‌నీయ‌కండి. కానీ, గుండెల్లో మాత్రం గెల‌వాల‌నే క‌సిని పెంచుకోండి. మీరు ఇక్క‌డ ఉంది.. ప్ర‌త్య‌ర్ధి జ‌ట్లకు సులువుగా విజ‌యాన్ని క‌ట్ట‌బెట్టుందుకు కాదు ‘ అని మంధాన టీమ్‌కు కోహ్లీ వివ‌రించాడు.

డ‌బ్ల్యూపీఎల్ తొలి మ్యాచ్‌లో పోరులో ఢిల్లీ క్యాపిట్స‌ల్ (Delhi Capitals) చేతిలో ఆర్సీబీ చిత్తుగా ఓడిపోయింది. ఆ త‌ర్వాత వరుస‌గా నాలుగు జ‌ట్లపై ఓట‌మి పాలైంది. అయితే.. రెండో రౌండ్‌లో కీల‌క‌మైన యూపీ వారియ‌ర్స్‌పై ఆర్సీబీ గెలిచింది. 136 టార్గెట్ ఛేద‌న‌లో క‌నికా ఆహుజా రాణించ‌డంతో ఈ టోర్న‌మెంట్‌లో ఆ జ‌ట్టు తొలి విజ‌యం న‌మోదు చేసింది.

