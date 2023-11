November 8, 2023 / 01:20 PM IST

ముంబై: ఆఫ్ఘ‌నిస్తాన్‌తో జ‌రిగిన వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ మ్యాచ్‌లో ఆసీస్ బ్యాట‌ర్ గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్ డ‌బుల్ సెంచ‌రీతో దుమ్మురేపిన విష‌యం తెలిసిందే. మ్యాక్స్‌వెల్‌పై ప్ర‌స్తుతం ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురుస్తోంది. భార‌త బ్యాట‌ర్ విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli) కూడా త‌న‌దైన స్ట‌యిల్‌లో మ్యాక్సీని అభినందించాడు. వాంఖ‌డే స్టేడియంలో మ్యాక్స్‌వెల్ ఇన్నింగ్స్ ఓ అద్భుతాన్నే సృష్టించింది. దాదాపు ప‌రాభ‌వం త‌ప్ప‌దు అనుకున్న సంద‌ర్భంలో.. మ్యాక్స్‌వెల్ త‌న ఆట‌తీరుతో ఆస్ట్రేలియాకు స్ట‌న్నింగ్ విక్ట‌రీని అందించాడు. విరాట్ కోహ్లీ త‌న ఇన్‌స్టాలో మ్యాక్సీపై కామెంట్ చేశాడు. ఐపీఎల్‌లో ఒకే జ‌ట్టుకు ఇద్దరూ ఆడే విష‌యం తెలిసిందే. ఈ అద్భుతాన్ని మ్యాక్సీ ఒక్క‌డే చేయ‌గ‌ల‌డ‌ని కోహ్లీ త‌న పోస్టులో పేర్కొన్నాడు. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేయ‌గ‌ల వ్య‌క్తి మ్యాక్సీ ఒక్క‌డే అని త‌న పోస్టులో కోహ్లీ కీర్తించాడు.

ముంబై ఇన్నింగ్స్‌పై ప్ర‌శంస‌ల వ‌స్తున్న నేప‌థ్యంలో మ్యాక్సీ కూడా త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో స్పందించాడు. మెసేజ్‌లు చేసిన వారంద‌రికీ థ్యాంక్స్ చెప్పాడు.

Pretty overwhelmed with all the ❤️ Thank you so much to everyone that has sent messages. @patcummins30 was amazing out there! Sorry I knocked back a couple 🫣

Time to get back to dad duties 👨‍👩‍👦❤️

— Glenn Maxwell (@Gmaxi_32) November 8, 2023