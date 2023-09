September 6, 2023 / 06:56 PM IST

కొలంబో: నేపాల్‌ ఓపెనింగ్‌ బ్యాటర్‌ ఆసిఫ్‌ షేక్‌తో టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ ఫన్నీ కామెంట్‌ చేశాడు. ఈ విషయాన్ని తాజాగా ఆసిఫ్‌ వెల్లడించాడు. భారత్‌తో మ్యాచ్‌ అనంతరం నేపాల్ క్రికెటర్లలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన వారికి గౌరవంగా మెడల్స్‌ అందజేశారని, తన మెడలో విరాట్‌ కోహ్లీ మెడల్‌ వేశాడని, కోహ్లీ చేతుల మీదుగా మెడల్‌ స్వీకరించడం ఆనందంగా ఉందని ఆసిఫ్‌ చెప్పాడు. మెడల్‌ మెడలో వేస్తూ కోహ్లీ ఓ ఫన్నీగా కామెంట్‌ చేశాడని, ‘నీ క్యాచ్‌ను విడిచి పెట్టినందుకు నాక్కూడా మెడల్‌ ఇవ్వాలి’ అన్నాడని పేర్కొన్నాడు.

ఆసియా కప్‌-2023లో భాగంగా భారత్‌-నేపాల్‌ జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ.. నేపాల్‌ ఓపెనర్‌ ఆసిఫ్‌ షేక్‌ ఇచ్చిన ఈజీ క్యాచ్‌ను వదిలేశాడు. ఆ క్యాచ్‌ను కోహ్లీ పట్టి ఉంటే రెండో ఓవర్లోనే పెవిలియన్‌కు చేరాల్సిన ఆసిఫ్‌.. లైఫ్‌లైన్‌ను వినియోగించుకుని హాఫ్‌ సెంచరీ కొట్టాడు. ఈ క్రమంలో మ్యాచ్‌ అనంతరం ఆసిఫ్‌కు కోహ్లీ మెడల్‌ ప్రదానం చేస్తూ.. ‘నీ క్యాచ్‌ను విడిచి పెట్టినందుకు నాక్కూడా మెడల్‌ ఇవ్వాలి’ అంటూ జోక్‌ చేశాడు. ఆసిఫ్‌ వెల్లడించిన కోహ్లీ జోక్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నది.

Aasif Sheikh said, “Virat Kohli jokingly told me ‘I should get a medal too, I dropped your catch’ (smiles)”. pic.twitter.com/cvgQ8URuTR

