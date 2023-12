December 27, 2023 / 07:45 PM IST

INDvsSA 1st Test: అప్పుడెప్పుడో ఇంగ్లండ్‌ – ఆస్ట్రేలియా మధ్య యాషెస్‌ సిరీస్‌లో భాగంగా ఇంగ్లీష్‌ వెటరన్‌ పేసర్‌ స్టువర్ట్‌ బ్రాడ్‌ వికెట్లపై ఉండే బెయిల్స్‌ను తింపి పెట్టిన మరుసటి బంతికే వికెట్‌ (ఆసీస్‌ ఆటగాడు టాడ్‌ మర్ఫీ) దక్కించుకున్న విషయం గుర్తుందా..? అప్పట్లో ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి నెట్టింట వైరల్‌ గా మారింది. తాజాగా దక్షిణాఫ్రికాతో మ్యాచ్‌లో టీమిండియా మాజీ సారథి విరాట్‌ కోహ్లీ ఇదే ట్రిక్‌ ఉపయోగించి వికెట్‌ రాబట్టేలా ‘మంత్ర’మేశాడు. అదేం చిత్రమో గానీ కోహ్లీ బెయిల్స్‌ తిప్పిన తర్వాత సఫారీ వన్‌ డౌన్‌ బ్యాటర్‌ పెవిలియన్‌ చేరక తప్పలేదు.

వివరాల్లోకెళ్తే… సఫారీ ఓపెనర్‌ డీన్‌ ఎల్గర్‌తో కలిసి రెండో వికెట్‌కు 93 పరుగులు జోడించిన టోనీ డి జోర్జి పట్టుదలగా ఆడాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 62 బంతులనెదుర్కున్న జార్జి.. ఐదు బౌండరీల సాయంతో 28 రన్స్‌ చేశాడు. బుమ్రా, సిరాజ్‌, ప్రసిధ్‌, శార్దూల్‌.. ఇలా బౌలర్లను మార్చినా అతడు మాత్రం వికెట్‌ ఇవ్వలేదు. ఈ క్రమంలో కోహ్లీ.. 27వ ఓవర్లో ఫీల్డింగ్‌ మారేప్పుడు.. నాన్‌ స్ట్రయికర్‌ ఎండ్‌లో ఉన్న బెయిల్స్‌ను అటుది ఇటుగా ఇటుది అటుగా మార్చి పెట్టాడు.

Two balls before the dismissal of Tony —- Virat Kohli changed the bails other way around and luck came with the wicket by a brilliant ball by Boom. pic.twitter.com/ld2MC92GS7

కోహ్లీ బెయిల్స్‌ను ఇలా మార్చాడో లేదో మరుసటి ఓవర్‌ వేసిన బుమ్రా బౌలింగ్‌లో జోర్జి.. స్లిప్స్‌లో యశస్వి జైస్వాల్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చాడు. జోర్జి ఔట్‌ అవగానే నెటిజన్లు.. కోహ్లీ బెయిల్స్‌ మార్చిన వీడియోను షేర్‌ చేస్తూ విరాట్‌ ఏదో మంత్రమేసి ఉంటాడని అందుకే భారత్‌కు వికెట్ దక్కిందని కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. టీ విరామానికి తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో దక్షిణాఫ్రికా.. 49 ఓవర్లలో మూడు వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి 194 పరుగులు చేసింది. డీన్‌ ఎల్గర్‌ (115 బ్యాటింగ్‌), డేవిడ్‌ బెడింగ్హమ్‌ (32 బ్యాటింగ్‌)లు క్రీజులో ఉన్నారు.

In 20 years’ time village cricketers searching for a wicket will still be swapping the bails over and trying to ‘do a Broad.’ If that’s not sporting immortality, I don’t know what is. Thanks for everything @StuartBroad8 🏏 pic.twitter.com/UoNM7U2uSt

— Jason Keen (@Jason_Keen) July 31, 2023