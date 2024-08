August 17, 2024 / 06:29 PM IST

Vinesh Phogat : విశ్వ క్రీడ‌ల్లో ఊహించిన విధంగా ప‌త‌కం కోల్పోయిన భార‌త రెజ్ల‌ర్ వినేశ్ ఫొగాట్‌ (Vinesh Phogat)కు సొంత‌గ‌డ్డ‌పై అపూర్వ స్వాగ‌తం ల‌భించింది. ఢిల్లీ విమానాశ్ర‌యం (Delhi Airport) అవ‌త‌ల భారీగా జ‌మ‌కూడిన అభిమానులు వినేశ్‌కు చాంపియ‌న్ త‌ర‌హాలో వెల్‌క‌మ్ చెప్పారు. పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో ప‌త‌కం చేజారిన బాధ‌లో ఉన్న రెజ్ల‌ర్ ఒక్క‌సారిగా భావోద్వేగానికి గురైంది.

వాళ్లంద‌రూ త‌న‌పై చూపిస్తున్న అభిమానానికి, ప్రేమ‌కు ఫిదా అయిన ఆమె అనంత‌రం మీడియాతో మాట్లాడింది. ‘మీ ప్రేమ ముందు వెయ్యి బంగారు ప‌త‌కాలైనా త‌క్కువే’ అని వినేశ్ అంది. పారిస్ నుంచి వినేశ్ శ‌నివారం ఢిల్లీ వ‌చ్చింది. అక్క‌డ రెజ్ల‌ర్లు బ‌జ్‌రంగ్ పూనియా, సాక్షి మాలిక్ ఆధ్వ‌ర్యంలో ఆమెకు ఘ‌న స్వాగ‌తం ల‌భించింది.



‘చాంపియ‌న్ నీకు స్వాగతం’ అంటూ మెడ‌లో పూల దండ‌, నోట్ల క‌ట్లు వేసి మ‌రీ అభిమానులు వినేశ్‌కు వెల్‌క‌మ్ చెప్పారు. దాంతో, ఒలింపిక్ మెడ‌ల్ గెల‌వ‌లేక‌పోయాన‌నే బాధ నుంచి ఆమె కాస్త తేరుకుంది. అనంత‌రం మాట్లాడుతూ మీ అంద‌రికీ ధ‌న్య‌వాదాలు. నేను చాలా అదృష్ట‌వంతురాలిని అని వినేశ్ చెమ‌ర్చిన క‌ళ్ల‌తో అంది. ఆ త‌ర్వాత ఆమె స్వ‌గ్రామమైన బ‌లాలికి వెళ్లింది.

“I want to thank the people of the country who were supporting us in our fight. Our fight is not over yet,” said wrestler #VineshPhogat, who received a rousing welcome at IGI airport in New Delhi.

Express photos | @Shekharyadav02. pic.twitter.com/x83Xs3tdSI

— The New Indian Express (@NewIndianXpress) August 17, 2024