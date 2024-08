August 6, 2024 / 09:16 PM IST

Vinesh Phogat : ఒలింపిక్స్‌లో భార‌త రెజ్ల‌ర్ వినేశ్ ఫోగ‌ట్ (Vinesh Phogat) తొలి మెడ‌ల్‌కు చేరువైంది. 50 కిలోల ఫ్రీస్ట‌యిల్ విభాగంలో సెమీఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లి ప‌త‌కం ఖాయం చేసింది. మంగ‌ళ‌వారం 16వ రౌండ్‌లో ‘దంగ‌ల్'(Dangal) సినిమా త‌ర‌హాలో చెల‌రేగిన వినేశ్‌.. వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 కు చెక్ పెట్టింది. అనంత‌రం ఆమె భావోద్వేగానికి లోనైంది. మ్యాట్ మీదే కూల‌బ‌డి సంతోషం ప‌ట్ట‌లేక క‌న్నీళ్లు పెట్ట‌కుంది. ఆ విజ‌యం ఎంత గొప్ప‌తో ఆమెకు బాగా తెలుసు.

ఎందుకంటే.. ఏడాది క్రితం సొంత‌గ‌డ్డ‌పై వీధుల్లో పోరాటం చేసిన ఆమె ఒక ద‌శ‌లో ఒలింపిక్స్ ఆడేందుకు ఎన్నో అవాంత‌రాలు ఎదుర్కొంది. రెజ్లింగ్ స‌మాఖ్య మాజీ అధ్యక్షుడు బ్రిజ్ భూష‌ణ్ (Brij Bhushan) వ‌ర్గం అడుగ‌డుగునా అడ్డు ప‌డినా మొక్క‌వోని సంక‌ల్పంతో ల‌క్ష్యంవైపు క‌దిలింది. ఇప్పుడు విశ్వ‌వేదిక‌పై త‌న ఉడుంప‌ట్టుతో దేశ ఖ్యాతిని, గౌర‌వాన్ని పెంచుతోంది. దాంతో, యావ‌త్ భార‌తం ఆమె ప్ర‌తిభ‌కు స‌లాం కొడుతోంది.

Then Vinesh PHOGAT 🇮🇳 happened at #Paris2024 pic.twitter.com/BYtiFj1v9k

Olympic champion Yui SUSAKI 🇯🇵 was 82-0 in international matches



పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో మ్యాట్‌పై ప్ర‌త్య‌ర్థుల‌ను హ‌డలెత్తిస్తున్న వినేశ్ ఫోగ‌ట్ ఏడాది క్రితం ఊహించని ప‌రిస్థితులు ఎదుర్కొంది. మ‌హిళా రెజ్ల‌ర్ల త‌ర‌ఫున‌ న్యాయం కోసం పోరాడిన ఆమెను పోలీసులు ఈడ్చుకెళ్లారు. ఈ డాట‌ర్ ఆఫ్ ఇండియా క‌న్నీళ్ల‌ను కేంద్ర‌ ప్ర‌భుత్వం ప‌ట్టించుకోలేదు. కానీ ఆమె ఇప్పుడు దేశ గౌర‌వాన్ని పెంచేందుకు విశ్వ వేదిక‌పై యోధురాలిలా పోరాడుతోంది. దాంతో, నెటిజన్లు వినేశ్‌ను ప్ర‌శంస‌ల్లో ముంచెత్తుతున్నారు.

देश की बेटी जिसे कुछ समय पहले भारत सरकार ने खून के आंसू रुलाए थे, आज वो पेरिस ओलम्पिक में देश का नाम बुलंद कर रही है।

Thank you Vinesh Phogat for making India proud 🇮🇳❤️#VineshPhogat #ParisOlympics2024 #ParisOlympics pic.twitter.com/0OKfgOAE6O

