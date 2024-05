May 9, 2024 / 03:51 PM IST

హైద‌రాబాద్‌: హైద‌రాబాద్ స‌న్‌రైజ‌ర్స్ జ‌ట్టు త‌ర‌పున బుధ‌వారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో విజ‌య‌కాంత్ వియ‌స్కాంత్ (Vijayakanth Viyaskanth)ఐపీఎల్‌లో అరంగేట్రం చేశాడు. ఈ కొత్త ప్లేయ‌ర్ శ్రీలంక‌లోని జాఫ్నాకు చెందిన క్రికెట‌ర్‌. ల‌క్నోతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో అత‌నికి అవ‌కాశం క‌ల్పించారు. ఈ లంక లెగ్ స్పిన్న‌ర్‌ను.. వ‌నిందు హ‌స‌రంగ స్థానంలో తీసుకున్నారు. గాయం వ‌ల్ల హ‌స‌రంగ టోర్నీ నుంచి త‌ప్పుకున్న విష‌యం తెలిసిందేజ

విజ‌య‌కాంత్ ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 33 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. దాంట్లో 42 వికెట్లు తీసుకున్నాడు. ఈ 22 ఏళ్ల కుర్ర స్పిన్న‌ర్ ఓ అంత‌ర్జాతీయ టీ20 కూడా ఆడాడు. ఆ మ్యాచ్‌లో అత‌ను ఓ వికెట్ తీసుకుని 28 ర‌న్స్ చేశాడు. ప్ర‌స్తుతం లంక మేటి స్పిన్న‌ర్ ముత్త‌య్య ముర‌ళీధ‌ర‌న్ ద‌గ్గ‌ర శిక్ష‌ణ తీసుకుంటున్నాడు.

ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ టీ20 లీగ్‌లో ఎంఐ ఎమిరేట్స్ తర‌పున వియ‌స్కాంత్ ఆడుతాడు. బంగ్లాదేశ్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌లో అత‌ను చ‌ట్టోగ్రామ్ ఛాలెంజ‌ర్స్ త‌ర‌పున ప్రాతినిధ్యం వ‌మించాడు. ఇక లంక ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌లో అత‌ను జాఫ్నా కింగ్స్ త‌ర‌పున ఆడుతున్నాడు. బుధ‌వారం ల‌క్నోతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో అత‌ను 4 ఓవ‌ర్లు వేసి 28 ర‌న్స్ ఇచ్చాడు.

