WPL 2024 | ఆర్సీబీకి తొలి టైటిల్‌.. ఫ్రాంచైజీ ఫస్ట్‌ ఓనర్‌ రియాక్షన్‌ ఇదే..

March 18, 2024 / 05:15 PM IST

WPL 2024 | రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు ఎట్టకేలకు ట్రోఫీ (డబ్ల్యూపీఎల్‌) నెగ్గడంతో ఆ జట్టు అభిమానులు సంబురాల్లో మునిగితేలుతున్నారు. స్మృతి మంధాన సారథ్యంలోని ఆర్సీబీ.. ఉమెన్స్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ రెండో సీజన్‌లోనే కప్పుకొట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్సీబీ మాజీ యజమాని, ఈ ఫ్రాంచైజీ వ్యవస్థాపకుడు విజయ్‌ మాల్యా స్పందించాడు. మహిళల జట్టుకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మాల్యా.. మెన్స్‌ టీమ్‌ కూడా కప్‌ గెలిస్తే ఈసారి ఆనందం డబుల్‌ అవుతుందని సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశాడు.

మాల్యా ట్విటర్‌ (ఎక్స్‌) వేదికగా స్పందిస్తూ… ‘డబ్ల్యూపీఎల్‌ ట్రోఫీ నెగ్గిన ఆర్సీబీ మహిళల జట్టుకు హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఇదే స్ఫూర్తితో చాలాకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పురుషుల ట్రోఫీ (ఐపీఎల్‌)ను నెగ్గితే ఈ ఆనందం డబుల్‌ అవుతుంది. గుడ్‌ లక్‌..’ అని పోస్ట్‌ చేశాడు.

Heartiest congratulations to the RCB Women’s Team for winning the WPL. It would be a fantastic double if the RCB Men’s Team won the IPL which is long overdue. Good Luck.

