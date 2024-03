March 10, 2024 / 05:57 PM IST

Ranji Trophy 2024 | రంజీ ట్రోఫీ ఫైనల్స్‌లో 41 సార్లు ఛాంపియన్‌ ముంబైని తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 224 పరుగులకే ఆలౌట్‌ చేశామన్న ఆనందం విదర్భకు ఎంతోసేపు నిలువలేదు. తొలి రోజు మూడో సెషనల్‌లో ఆ జట్టు కూడా మూడు కీలక వికెట్లను కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. 13 ఓవర్ల ఆటే ఆడినా విదర్భ.. ఓపెనర్‌ ధ్రువ్‌ షోరే, అమన్‌ మోఖడెతో పాటు కరుణ్‌ నాయర్‌ వికెట్లను కోల్పోయింది. తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి విదర్భ.. 13 ఓవర్లకు 3 వికెట్లు కోల్పోయి 31 రన్స్‌ చేసింది. ఇంకా ఆ జట్టు 193 పరుగుల వెనుకబడి ఉంది.

ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న ఫైనల్‌లో భాగంగా టాస్‌ గెలిచి ముంబైని మొదట బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించిన విదర్భ సారథి అక్షయ్‌ వాడ్కర్‌ నమ్మకాన్ని జట్టు బౌలర్లు నిలబెట్టారు. ముంబై ఓపెనర్లు పృథ్వీ షా (46), భూపెన్‌ లల్వానీ (37)లు తొలి వికెట్‌కు 81 పరుగులో జోడించినప్పటికీ ఈ ఇద్దరూ ఔట్‌ అయ్యాక ఆ జట్టు బ్యాటింగ్‌ లైనప్‌ పేకమేడలా కూలిపోయింది. ముషీర్‌ ఖాన్‌ (6), అజింక్యా రహానే (7), శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ (7) విఫలమయ్యారు.

I.C.Y.M.I

Another fighting knock 💪@imShard came in at 111/6 and spearheaded Mumbai’s fight with an attacking 75(69) to help them post 224 🙌

Relive 📽️ his crucial knock 🔽@IDFCFIRSTBank | #Final | #MUMvVID

Follow the match ▶️ https://t.co/k7JhkLhOID pic.twitter.com/t1ZEsTRuy8

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) March 10, 2024