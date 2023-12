December 9, 2023 / 06:11 PM IST

WPL 2024 Auction: టీమిండియా యువ పేసర్‌ కాశ్వీ గౌతమ్‌ జాక్‌పాట్‌ కొట్టింది. ఇంతవరకూ జాతీయ జట్టుకు అరంగేట్రమే చేయని కాశ్వీ.. ముంబై వేదికగా జరుగుతున్న మహిళల ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (డబ్ల్యూపీఎల్‌) – 2024 వేలంలో అత్యధిక ధర సొంతం చేసుకున్న అన్‌క్యాప్డ్‌ ప్లేయర్‌గా రికార్డులకెక్కింది. ఈ యంగ్‌ పేసర్‌ కోసం ఐపీఎల్‌ దిగ్గజ ఫ్రాంచైజీ రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ తో పాటు యూపీ వారియర్స్‌, గుజరాత్‌ జెయింట్స్‌ పోటీపడగా చివరికి గుజరాత్‌ ఆమెను రూ. 2 కోట్లకు సొంతం చేసుకుంది. అన్‌క్యాప్డ్‌ ఇండియన్‌ బౌలర్ల జాబితాలో రూ. 10 లక్షల కేటగిరీలో ఉన్న ఆమె కోసం మూడు ఫ్రాంచైజీలు పోటీపడటం విశేషం. సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకూ జరిగిన వేలం ప్రక్రియలో అయితే అత్యధిక ధర దక్కించుకున్న క్రికెటర్‌ కాశ్వీనే..

రైటార్మ్‌ సమీర్‌ అయిన కాశ్వీ స్వస్థలం చండీగఢ్‌. 2003 ఏప్రిల్‌ 28న చండీగఢ్‌లో జన్మించిన కాశ్వీ.. దేశవాళీ క్రికెట్‌లో చండీగఢ్‌కు కెప్టెన్‌గా కూడా వ్యవహరిస్తోంది. డొమెస్టిక్‌ క్రికెట్‌లో రాణిస్తున్న ఆమె 2020లో ఉమెన్స్‌ డిస్ట్రిక్ట్‌ అండర్‌ – 19 టోర్నీలో భాగంగా అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్‌తో జరిగిన వన్డే మ్యాచ్‌లో ఏకంగా పది వికెట్లు తీసి అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించింది. ఈ ఏడాది జరిగిన ఉమెన్స్‌ టీ20 ట్రోఫీ సందర్భంగా ఏడు మ్యాచ్‌లలో 12 వికెట్లు పడగొట్టింది.

అంతేగాక ఈ ఏడాది జూన్‌లో హాంకాంగ్‌ వేదికగా ముగిసిన ఏసీసీ ఎమర్జింగ్‌ టోర్నమెంట్‌ (అండర్‌ – 23)లో భారత జట్టు విజయాలలో కాశ్వీ కీలక పాత్ర పోషించింది. ఇటీవలే భారత- ఏ జట్టు.. ఇంగ్లండ్‌-ఏ తో జరిగిన మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో కూడా కాశ్వీకి చోటుదక్కింది. రెండు మ్యాచ్‌లలో ఆమె మూడు వికెట్లు పడగొట్టింది.

Gujarat Giants fans, how impactful will she prove for your team? 🤩 #CricketTwitter | #WPLAuction | #WPL2024 pic.twitter.com/u8DKIhWZ7N

Indian Uncapped bowler Kashvee Gautam, attracted a bid of INR 2 Cr from Gujarat Giants.

తాజా వేలంలో రూ. 2 కోట్లు దక్కించుకున్న కాశ్వీ గత వేలంలో కూడా పేరిచ్చింది. కానీ ఐదు ఫ్రాంచైజీలూ ఆమెను అంతగా పట్టించుకోలేదు. దీంతో ఆమె దేశవాళీపై దృష్టి సారించింది. వేలంలో తనను గుజరాత్‌ సొంతం చేసుకున్న తర్వాత గౌతమ్‌ మాట్లాడుతూ.. ‘డబ్ల్యూపీఎల్‌లో భాగమవుతున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది. నాకు అవకాశం కల్పించిన గుజరాత్‌కు ధన్యవాదాలు..’ అని తెలిపింది.

Hat-trick ✅

10 wickets in a one-day game ✅

49 runs with the bat ✅

Leading from the front ✅

4.5-1-12-10! 👌👌

Kashvee Gautam stars as Chandigarh beat Arunachal Pradesh in the @paytm Women’s Under 19 One Day Trophy. 👏👏 #U19Oneday

Scorecard 👉👉 https://t.co/X8jDMMh5PS pic.twitter.com/GWUW9uUgtF

— BCCI Women (@BCCIWomen) February 25, 2020