Pakistan Cricket Board : వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో బాబ‌ర్ ఆజాం సేన దారుణ వైఫ‌ల్యంతో పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు((Pakistan) దిద్దుబాటు చ‌ర్య‌లు చేప‌ట్టింది. బౌలింగ్ కోచ్‌ మోర్నీ మోర్కెల్‌(Morne Morkel) త‌ప్పుకోవ‌డం.. మ‌రో ఏడు నెల‌ల్లో టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఉన్నందున అత‌డి స్థానంలో త‌మ దేశానికే చెందిన ఉమ‌ర్ గుల్(Umar Gul), స‌యాద్ అజ్మ‌ల్‌(Saeed Ajaml)ను కోచ్‌లుగా నియ‌మించింది. మంగ‌ళ‌వారం పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు బౌలింగ్ కోచ్‌లుగా నియ‌మించింది. ఈ మేర‌కు పీసీబీ ఓ ప్ర‌క‌ట‌న విడుద‌ల చేసింది.

గుల్ ఫాస్ బౌలింగ్ యూనిట్‌కు, అజ్మ‌ల్ స్పిన్ యూనిట్‌కు కోచింగ్ ఇవ్వ‌నున్నారు. పాకిస్థాన్ జ‌ట్టు ఆస్ట్రేలియా ప‌ర్య‌ట‌న‌(Australia Tour)తో వీళ్లకు తొలి ప‌రీక్ష ఎదుర‌వ్వ‌నుంది. డిసెంబ‌ర్ తొలి వారంలో షాన్ మసూద్(Shan Masood) సార‌థ్యంలోని పాక్ బృందం ఆసీస్‌కు వెళ్ల‌నుంది. దాంతో, పీసీబీ ఈ టూర్ కోసం 18 మంది ఆట‌గాళ్లను ఎంపిక‌చేసింది. అక్క‌డ ఒక వామ‌ప్ మ్యాచ్‌తో క‌లిపి పాక్ మూడు టెస్టుల సిరీస్ ఆడ‌నుంది.

