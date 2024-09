September 2, 2024 / 09:25 PM IST

Paralympics 2024 : పారాలింపిక్స్‌లో భార‌త మ‌హిళా ష‌ట్ల‌ర్లు చ‌రిత్ర సృష్టించారు. తుల‌సీమ‌థీ మురుగేశ‌న్ (Thulasimathi Murugesan) ర‌జ‌తం కొల్ల‌గొట్ట‌గా.. మ‌నీషా రామ‌దాసు(Manisha Ramadasu) కాంస్యంతో గ‌ర్జించింది. దాంతో, విశ్వ‌క్రీడల బ్యాడ్మింట‌న్‌లో ప‌త‌కం గెలుపొందిన తొలి పారా మ‌హిళా క్రీడాకారులుగా ఈ ఇద్ద‌రూ రికార్డు నెల‌కొల్పారు.

సోమ‌వారం జ‌రిగిన బ్యాడ్మింట‌న్ ఫైన‌ల్లో తుల‌సీమ‌థీ స్వ‌ర్ణం చేజార్చుకుంది. చైనాకు చెందిన యాంగ్ గ్జిక్జియా చేతిలో ఓడి వెండితో స‌రిపెట్టుకుంది. ఇక సెమీస్‌లో తుల‌సీమ‌థి ధాటికి చేతులెత్తేసిన మ‌నీష రామ‌దాసు(Manisha Ramadasu) కాంస్యం సొంతం చేసుకుంది. దాంతో, కాంస్య పోరులో మ‌నీష వెన‌క్కి త‌గ్గ‌లేదు. డెన్మార్క్ ష‌ట్ల‌ర్ క్యాథ‌రిన్ రొసెన్‌గ్రెన్‌ను 21-12, 21-8తో

చిత్తుగా ఓడించి ప‌త‌క క‌ల‌ను నిజం చేసుకుంది. తుల‌సీ, మ‌నీశ మెర‌వ‌డంతో భార‌త్ ప‌త‌కాల సంఖ్య ప‌దికి చేరింది.

SILVER 🥈 For INDIA 🇮🇳

Thulasimathi Murugesan loses against Yang Qiuxia of China by 17-21, 10-21 in the Women's singles SU5 Final.

— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 2, 2024