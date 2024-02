IND vs ENG | టీమిండియాకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. ఐదో టెస్టుకు స్టార్‌ పేసర్‌ రీఎంట్రీ

February 28, 2024 / 04:04 PM IST

IND vs ENG | ఇంగ్లండ్‌తో స్వదేశంలో జరుగుతున్న ఐదు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌లో భాగంగా ఇప్పటికే 3-1తో సిరీస్‌ సొంతం చేసుకున్న భారత జట్టుకు ధర్మశాల వేదికగా జరగాల్సి ఉన్న ఐదో టెస్టుకు శుభవార్త. రాంచీ టెస్టుకు దూరమైన టీమిండియా ఏస్‌ పేసర్‌ జస్ప్రిత్‌ బుమ్రా.. ధర్మశాలలో ఆడే అవకాశమున్నట్టు సమాచారం. ఈ మేరకు అతడు టీమ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌కు ఈ విషయాన్ని చెప్పినట్టు తెలుస్తోంది. వర్క్‌లోడ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌లో భాగంగా బుమ్రా.. నాలుగో టెస్టుకు దూరమైన విషయం తెలిసిందే.

రాంచీ టెస్టులో బుమ్రా గైర్హాజరీ కారణంగా బెంగాల్‌ పేసర్‌ ఆకాశ్‌ దీప్‌ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఆడిన తొలి టెస్టులోనే అతడు ఆకట్టుకున్నాడు. రాంచీలో గెలిచి భారత్‌ సిరీస్‌ నెగ్గిన నేపథ్యంలో భారత జట్టు ఐదో టెస్టులో ప్రయోగాలు చేసే అవకాశమున్నదని, సీనియర్‌ ప్లేయర్లకు రెస్ట్‌ ఇచ్చి కొత్త కుర్రాళ్లకు ఛాన్స్‌లు ఇవ్వనున్నట్టు గతంలో వార్తలు వచ్చినా ఐదో టెస్టుకు మాత్రం బుమ్రాను ఆడించనున్నట్టు తెలుస్తున్నది. బుమ్రా వస్తే సిరాజ్‌కు రెస్ట్‌ ఇవ్వొచ్చు. ధర్మశాల పిచ్‌ పేసర్లకు అనుకూలంగా ఉంటుందని గుసగుసలు వినిపిస్తున్న వేళ.. స్పిన్‌ ఎటాక్‌ కంటే పేసర్లతో ఇంగ్లండ్‌కు కట్టడి చేయాలని భారత్‌ భావిస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే బుమ్రాను ఐదో టెస్టులో ఆడించనున్నారని సమాచారం.

Jasprit Bumrah set to return for the 5th Test against England.

– KL Rahul doubtful. (Cricbuzz). pic.twitter.com/DyYhDoMoAt

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 28, 2024