July 14, 2023 / 09:00 AM IST

Ravichandran Ashwin : భారత స్టార్‌ స్పిన్నర్‌ రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్(Ravichandran Ashwin) టెస్టుల్లో ప్ర‌భంజనం సృష్టిస్తున్నాడు. వికెట్ల వేట కొన‌సాగిస్తూ దిగ్గ‌జాల రికార్డులు బ‌ద్ధ‌లు కొడుతున్నాడు. క్యార‌మ్ బాల్(Carrom Ball) స్పెష‌లిస్ట్ అయిన అశ్విన్ వెస్టిండీస్‌(Westindes)తో జ‌రుగుతున్న‌ తొలి టెస్టులో విశ్వరూపం ప్రదర్శించాడు. ప్ర‌పంచ టెస్టు చాంపియన్‌షిప్ ఫైనల్(WTC Final 2023) తుది జట్టులో చోటు దక్కలేదన్న కసి ఏమో గానీ విండీస్‌ను ఓ ఆటాడుకున్నాడు. ఓపెనర్‌ తేజ్‌నారాయణ్‌ చంద్రపాల్‌(Tegenarine Chanderpaul)తో మొదలైన అశ్విన్ వికెట్ల‌ వేట ఆఖరి వరకు కొనసాగింది. టీమిండియా స్పిన్ యూనిట్‌కు పెద్ద‌న్న‌లాంటి అశ్విన్‌ ఈ టెస్టు మ్యాచ్‌తో ప‌లు రికార్డులు కొల్ల‌గొట్టాడు. అవేంటంటే..?

టెస్టు క్రికెట్‌లో తండ్రి, కొడుకుల‌ను ఔట్‌ చేసిన బౌల‌ర్‌గా అశ్విన్‌ అరుదైన రికార్డు ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. అవును… ఈ మ్యాచ్‌లో తేజ్‌నారాయణ్‌ చంద్రపాల్‌ను బౌల్డ్ చేసి అత‌ను ఈ ఫీట్ సాధించాడు. గ‌తంలో విండీస్ స్టార్ బ్యాటర్‌గా వెలుగొందిన తేజ్ నార‌య‌ణ్ తండ్రి శివనారాయణ్‌ చంద్రపాల్‌(Shivnarine Chanderpaul)ను అశ్విన్ ఔట్ చేశాడు.

The moment Ravi Ashwin created history!

The first Indian to pick the wicket of father (Shivnarine) and son (Tagenarine) in Tests. pic.twitter.com/nvqXhLz0ze

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 12, 2023