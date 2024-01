January 11, 2024 / 02:55 PM IST

Team India : ద‌క్షిణాఫ్రికా ప‌ర్య‌ట‌న‌కు విజ‌యంతో ముగించిన భార‌త జ‌ట్టు(Team India) స్వ‌దేశంలో మ‌రో స‌మరానికి సిద్ధ‌మైంది. మొహాలీ వేదిక‌గా అఫ్గ‌నిస్థాన్‌(Afghanistan)తో గురువారం రాత్రి 7:30 గంట‌ల‌కు తొలి టీ20 మ్యాచ్ ఆడ‌నుంది. అయితే.. ఈ మ్యాచ్ కోస‌మ‌ని ఉద‌యాన్నే ప్రాక్టీస్‌కు వెళ్లిన భార‌త క్రికెట‌ర్ల‌కు ఊహించిన ప‌రిస్థితి ఎదురైంది. మొహాలీ స్టేడియమంతా పొగ‌మంచుతో క‌మ్ముకుపోయింది.

పైగా చ‌ల్ల‌ని గాలులతో కూడిన వాతావ‌ర‌ణం. దాంతో త‌ల‌కు ఉన్ని క్యాప్, స్వెట్ట‌ర్లు ధ‌రించి మైదానంలోకి దిగారు. అయినా స‌రే చ‌లి ఎక్కువ ఉండ‌డంతో మొహాలీ వెద‌ర్‌పై స‌ర‌దాగా జోకులు వేసుకున్నారు. అంత చ‌లిలోనూ ప్రాక్టీస్ కొన‌సాగించారు.

పంజాబ్ త‌ర‌ఫున దేశవాళీ క్రికెట్ ఆడిన అర్ష్‌దీప్ సింగ్, శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌ల మ‌ధ్య ఆస‌క్తిక‌ర సంభాష‌ణ జ‌రిగింది. ‘కొంచెం వెచ్చ‌గా అనిపిస్తోంది. అందుక‌నే నేను హాఫ్ స్లీవ్స్ వేసుకున్నా. అయితే.. ఇంకాస్త చ‌ల్ల‌గా ఉంటే బాగుండేది’ అని అర్ష్‌దీప్ జోక్ చేయ‌గా.. ‘నాకైతే అంత చ‌లి లేదు బాబు’ అని గిల్ న‌వ్వుతూ బ‌దులిచ్చాడు.

ఆ కాసేప‌టికే ‘వామ్మో ఇక్క‌డ చాలా చ‌లిగా ఉంది. ఉష్ణోగ్ర‌త 7 డిగ్రీలు ఉంద‌నుకుంటా. అందుక‌నే చేతుల్ని పాకెట్స్‌లో పెట్టుకున్నా’ అని గిల్ అన్నాడు. ఇక కోచ్ రాహుల్ ద్ర‌విడ్(Rahul Dravid) అయితే.. చ‌లికి త‌ట్టుకోలేక రెండు మూడు దుస్తులు వేసుకొని క‌నిపించాడు. ఇక్క‌డ చ‌లి ఎక్కువుంది. బెంగ‌ళూరులో పెరిగిన నేను ఇక్క‌డ గ‌డ్డ‌క‌ట్టుకుపోయేలా ఉన్నా అంటూ ద్ర‌విడ్ జోక్ వేశాడు.

