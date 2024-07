July 22, 2024 / 10:35 PM IST

Team India : భార‌త జ‌ట్టు రెండు ఫార్మ‌ట్ల సిరీస్ కోసం శ్రీ‌లంక (Srilanka)లో అడుగుపెట్టింది. హెడ్‌కోచ్ గౌతం గంభీర్‌(Gautam Gambhir) నేతృత్వంలోని టీమిండియా బృందం సోమ‌వారం లంక‌లో ల్యాండ్ అయింది. వీళ్ల‌తో పాటు అసిస్టెంట్ కోచ్‌లుగా అభిషేక్ నాయ‌ర్ (Abhishek Nair), రియాన్ డ‌స్చేట్‌(Ryan Doeschate)లు సైతం ఉన్నారు. విమానాశ్ర‌యంలో టీమిండియా క్రికెట‌ర్లకు ఘ‌న స్వాగ‌తం ల‌భించింది. అనంత‌రం గంభీర్ బ్యాచ్ నేరుగా టీమ్ హోట‌ల్‌కు వెళ్లింది.

టీ20 కెప్టెన్ సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్, హార్దిక్ పాండ్యా, రింకూ సింగ్‌లు అక్క‌డ‌ అభిమానుల‌కు, భ‌ద్రతా సిబ్బందికి అభివాదం చేస్తూ క‌నిపించారు. ఆ ఫొటోల‌ను శ్రీ‌లంక క్రికెట్ త‌మ అధికారిక‌ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేసింది. లంక‌కు వెళ్లిన భార‌త బృందంలో సీనియ‌ర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శ‌ర్మ‌లు లేరు. పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్ త‌ర్వాత బ్రేక్ తీసుకున్న ఈ ఇద్ద‌రూ వ‌న్డే సిరీస్ స‌మ‌యానికి జ‌ట్టుతో కలిసే అవ‌కాశ‌ముంది.

శ్రీ‌లంక ప‌ర్య‌ట‌న‌లో భార‌త జ‌ట్టు మూడు టీ20లు, మూడు వ‌న్డేలు ఆడ‌నుంది. జూలై 27న జ‌రిగే టీ20తో సిరీస్ మొద‌ల‌వ్వ‌నుంది. ఈ సిరీస్ కోసం బీసీసీఐ ఇప్ప‌టికే స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. హెడ్‌కోచ్ గంభీర్, అసిస్టెంట్ కోచ్‌లు అభిషేక్ నాయ‌ర్, రియాన్ డ‌స్చేట్‌ల‌కు ఈ సిరీస్ తొలి ప‌రీక్ష‌. ఈ ముగ్గురి ప‌ని తీరుకు లంక ప‌ర్య‌ట‌న కొల‌మానం కానుంది. దాంతో, త‌మ మార్క్ చూపేందుకు ఈ ఐపీఎల్ త్ర‌యం వ్యూహ ర‌చ‌నకు సిద్ధ‌మైంది.

