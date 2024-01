January 21, 2024 / 01:30 PM IST

Australian Open : ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్‌లో మ‌రో సంచ‌ల‌నం న‌మోదైంది. ఏడో సీడ్ స్టెఫానోస్ సిట్సిపాస్‌ (Stefanos Tsitsipas) ఇంటిదారి ప‌ట్టాడు. అమెరికా టీనేజ‌ర్ టేల‌ర్ ఫ్రిట్జ్‌(Taylor Fritz) ధాటికి చేతులెత్తేసిన సిట్సిపాస్‌ అనూహ్యంగా టోర్నీ నుంచి నిష్క్ర‌మించాడు. తొలి సెట్ నుంచి దూకుడుగా ఆడిన టేల‌ర్‌ 7-6(3), 5-7, 6-3, 6-3తో సిట్సిపాస్‌ను మ‌ట్టిక‌రిపించాడు.

ఈ విజ‌యంతో టేల‌ర్ తొలిసారి గ్రాండ్‌స్లామ్ టోర్నీలో క్వార్టర్ ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లాడు. అంతేకాదు ప‌ది లోపు ర్యాంకు ఉన్న ఆట‌గాడిపై గెలుపొంద‌డం కూడా ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్‌కు ఇదే మొద‌టిసారి. ఇక సెమీస్ పోరులో అత‌డు 10సార్లు చాంపియ‌న్ నొవాక్ జ‌కోవిచ్‌ను ఢీకొట్ట‌నున్నాడు.

“NO WAY!” 🤯@taylor_fritz97 produced the spectacular on his way to a maiden AO quarterfinal 😮‍💨@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/cbnZNmsYA6

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2024