January 21, 2024 / 12:59 PM IST

Shoaib Malik : మూడో పెండ్లితో వార్త‌ల్లో నిలిచిన పాకిస్థాన్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ షోయ‌బ్ మాలిక్‌( Shoaib Malik ) టీ20ల్లో సంచ‌ల‌నం సృష్టించాడు. పొట్టి ఫార్మాట్‌లో షోయ‌బ్ 13 వేల ప‌రుగులు పూర్తి చేసుకున్నాడు. దాంతో, టీ20ల్లో ఈ మైలురాయికి చేరువైన తొలి ఆసియా క్రికెట‌ర్‌(Asian Cricketer)గా మాలిక్ రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. అంత‌ర్జాతీయంగా చూస్తే.. వెస్టిండీస్ మాజీ విధ్వంస‌క ఓపెన‌ర్ క్రిస్ గేల్(Chris Gayle) త‌ర్వాత టీ20ల్లో 13 వేల ర‌న్స్ కొట్టిన రెండో ఆట‌గాడిగా షోయ‌బ్ గుర్తింపు సాధించాడు.

బంగ్లాదేశ్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌(BBL)లో ఫార్చ్యూన్ బరిష‌ల్(Fortune Barishal) జ‌ట్టుకు ఆడ‌తున్న మాలిక్ రంగాపూర్ రైడ‌ర్స్‌ (Rangapur Riders)తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో 17 ప‌రుగుల‌తో నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. దాంతో, పొట్టి పార్మాట్‌లో 13 వేల ప‌రుగుల మైలురాయిని దాటాడు. ఇప్ప‌టికే టెస్టులు, వ‌న్డేల‌కు రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టించిన ఈ ఆల్‌రౌండ‌ర్ టీ20ల్లో మాత్రం కొన‌సాగుతున్నాడు.

Shoaib Malik has become the first Asian batter and the second overall to amass over 13,000 runs in T20 cricket. pic.twitter.com/W0m1EvQ7Pf

