December 1, 2023 / 03:39 PM IST

BAN vs NZ : సొంత గ‌డ్డ‌పై న్యూజిలాండ్‌తో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టులో బంగ్లాదేశ్‌(Bangladesh) గెలుపు దిశ‌గా పయ‌నిస్తోంది. బంగ్లా బౌల‌ర్లు చెల‌రేగడంతో కివీస్ ఆలౌట్ ప్ర‌మాదంలో ప‌డింది. భారీ ల‌క్ష్య ఛేద‌నలో ప‌ర్యాట‌క జ‌ట్టు ఆరు వికెట్లు కోల్పోయింది. ప్ర‌మాద‌క‌ర‌మైన డెవాన్ కాన్వే(22), తొలి ఇన్నింగ్స్ సెంచ‌రీ బాదిన కేన్ విలియ‌మ్స‌న్(11), టామ్ బండిల్(6)ల‌ను పేస‌ర్ తైజుల్ ఇస్లాం ఔట్ చేశాడు. దాంతో, బ్లాక్‌క్యాప్స్ ఓట‌మి త‌ప్పించుకునేందుకు పోరాడుతోంది. చేతిలో 4 వికెట్లు ఉన్నాయంతే. ఇంకా న్యూజిలాండ్ విజ‌యానికి 250 ప‌రుగులు కావాలి. డారిల్ మిచెల్‌(29), కైలీ జేమీస‌న్(0) క్రీజులో ఉన్నారు.

SIX DOWN NOW!

Three reds for Glenn Phillips, and New Zealand lose both a review and another wicket ⤵ #BANvNZ

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 1, 2023