ట్రినిడాడ్: టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌(T20 World Cup)లో న్యూజిలాండ్ ఫ‌స్ట్ విక్ట‌రీ కొట్టింది. ఉగాండాతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో 9 వికెట్ల తేడాతో విజ‌యం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఉగాండా 18.4 ఓవ‌ర్ల‌లో 40 ర‌న్స్ మాత్ర‌మే చేసి ఆలౌటైంది. కివీస్ బౌల‌ర్ల‌లో బౌల్ట్‌, సాంట్న‌ర్‌, ర‌వీంద్ర రెండేసి వికెట్లు తీసుకున్నారు. టిమ్ సౌథీ ఖాతాలో మూడు వికెట్లు ప‌డ్డాయి. ఆరంభంలో బౌల్ట్‌, సౌథీలు.. ఉగాండా టాప్ ఆర్డ‌ర్‌ను ముప్పుతిప్ప‌లు పెట్టారు. 41 ప‌రుగుల స్వ‌ల్ప ల‌క్ష్యాన్ని న్యూజిలాండ్ కేవ‌లం 5.2 బంతుల్లోనే అందుకున్న‌ది. ఓపెన‌ర్ డేవాన్ కాన్వే 15 బంతుల్లో 22 ర‌న్స్ చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. ఆఫ్ఘ‌నిస్తాన్‌, వెస్టిండీస్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచుల్లో ఓడిన న్యూజిలాండ్ సూప‌ర్‌8కు అర్హ‌త సాధించ‌లేక‌పోయింది.

