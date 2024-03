March 27, 2024 / 09:44 PM IST

IPL 2024 SRH vs MI : ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ 17వ సీజ‌న్ 8వ మ్యాచ్‌లో సిక్స‌ర్ల వ‌ర్షం కురిసింది. స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ (SRH) జ‌ట్టు ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో రికార్డు స్కోర్ కొట్టింది. అచ్చొచ్చిన స్టేడియంలో ముంబై బౌల‌ర్ల‌ను ఊచ‌కోత కోస్తూ 3 వికెట్ల న‌ష్టానికి 277 ప‌రుగులు చేసింది. దాంతో, గ‌తంలో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు పేరిట ఉన్న 263 ప‌రుగుల రికార్డు తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. సొంత మైదానంలో హైద‌రాబాద్ బ్యాట‌ర్లంతా ఆక‌లిగొన్న సింహాల్లా విరుచుకుప‌డ్జారు. హెన్రిచ్ క్లాసెన్‌(80), అభిషేక్ శ‌ర్మ‌(63), ట్రావిస్ హెడ్(62)లు విధ్వంసం సృష్టించారు. దాంతో, మెగా టోర్నీ చ‌రిత్ర‌లో కొత్త అధ‌యాన్ని హైద‌రాబాద్ కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించింది.

ఉప్ప‌ల్ స్టేడియంలో సిక్స‌ర్ల వ‌ర్షం కురిసింది. ఐపీఎల్ మ్యాచ్ మాజాను ఆస్వాదించేందుకు స్టేడియం వెళ్లిన అభిమానులంతా బౌండ‌రీల వాన‌లో త‌డిసి ముద్ద‌య్యారు. సొంత ప్రేక్ష‌కుల స‌మ‌క్షంలో ఆడ‌డం ఏమోగానీ శివాలెత్తారు. వ‌చ్చిన వాళ్ల వ‌చ్చిన‌ట్టు బంతిని స్టాండ్స్‌లోకి పంపారు. అరంగేట్రంలోనే ఓపెన‌ర్ ట్రావిస్ హెడ్ (62) సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 18 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచ‌రీ కొట్టి హైద‌రాబ్ స్కోర్ బోర్డును ప‌రుగులు పెట్టించాడు.

