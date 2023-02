Cheteshwar Pujara: టెస్టుల్లో పూజారా అరుదైన మైలురాయి.. సెంచ‌రీ క్ల‌బ్‌లో ఇండియ‌న్ బ్యాట‌ర్

Cheteshwar Pujara:వందో ఆడుతున్నాడు పూజారా. సెంచ‌రీ క్ల‌బ్‌లో చేరిన 13వ క్రికెట‌ర్‌గా నిలిచాడ‌త‌ను. మాజీ క్రికెట‌ర్ స‌న్నీ ప్ర‌త్యేక క్యాప్‌ను పూజారాకు బ‌హూక‌రించాడు.

February 17, 2023 / 09:57 AM IST

న్యూఢిల్లీ: ఇండియ‌న్ టెస్టు క్రికెట్‌లో చ‌తేశ్వ‌ర్ పూజారా అరుదైన మైలురాయిని అందుకున్నాడు. టెస్టుల్లో వందో మ్యాచ్ ఆడిన క్రికెట‌ర్‌గా నిలిచాడు. ఆ ఫీట్‌ను అందుకున్న 13వ బ్యాట‌ర్‌గా ఘ‌న‌త‌ను సొంతం చేసుకున్నాడు. ఢిల్లీలో ఆసీస్‌తో జ‌రుగుతున్న రెండ‌వ టెస్టు మ్యాచ్‌లో అత‌ను ఈ రికార్డును క్రియేట్ చేశాడు.

𝗔 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲𝗿𝗶𝘀𝗵! 💯 Golden words from the legendary Sunil Gavaskar as he felicitates @cheteshwar1 on his landmark 100th Test 👏🏻👏🏻#TeamIndia | #INDvAUS | @mastercardindia pic.twitter.com/AqVs6JLO2n — BCCI (@BCCI) February 17, 2023

వందో టెస్టు ఆడుతున్న పూజారాను బీసీసీఐ ఘ‌నంగా స‌త్క‌రించింది. మాజీ క్రికెట‌న్ సునీల్ గ‌వాస్క‌ర్‌.. ప్ర‌త్యేక క్యాప్‌ను పూజారాకు బ‌హూక‌రించారు. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో పూజారా ఫ్యామిలీ కూడా పాల్గొన్న‌ది. సెంచ‌రీ క్ల‌బ్‌కు పూజారాను ఆహ్వానించారు. బ్యాట్‌తో మైదానంలోకి దిగ‌డం అంటే.. జాతీయ జెండా బాధ్య‌త‌ల్ని మోయ‌డ‌మే అని గ‌వాస్క‌ర్ అన్నారు. వందో టెస్టులో పూజారా సెంచ‌రీ చేయాల‌ని ఆకాంక్షించారు.

🗣 "If you can fight through the tough periods, you always come out on top" – Cheteshwar Pujara after receiving a special cap from Sunil Gavaskar on his 100th Test 💪#INDvAUS pic.twitter.com/ia4lP1l3AY — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 17, 2023

2010లో తొలి టెస్టు ఆడిన పుజారా 13 ఏండ్ల కెరీర్‌లో ఎన్నో అద్భుత ఇన్నింగ్స్‌లతో జట్టుకు మరపురాని విజయాలు అందించాడు. ఇప్పటి వరకు 19 టెస్టు సెంచరీలు తన పేరిట లిఖించుకున్న పుజ్జీ.. మైలురాయి మ్యాచ్‌లో 20వ శతకం సాధించాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. స‌న్నీ భాయ్ స‌న్మానించ‌డం సంతోషంగా ఉంద‌ని పూజారా తెలిపాడు. టెస్టు మ్యాచ్ ఆడ‌డం అంటే.. జీవితంలో క‌ష్ట‌మైన ద‌శ‌ల్ని ఎదుర్కోవ‌డ‌మే అని పూజారా అన్నాడు.

A special landmark 👌 A special cricketer 👍 A special hundred 💯 Congratulations to @cheteshwar1 as he plays his 1⃣0⃣0⃣th Test 👏 👏 Well done 🙌 🙌 Follow the match ▶️ https://t.co/hQpFkyZGW8 #TeamIndia | #INDvAUS | @mastercardindia pic.twitter.com/c5tXFVuhDI — BCCI (@BCCI) February 17, 2023

ఇక ఇండియ‌న్ క్రికెట‌ర్‌కు జ‌ట్టులోని స‌భ్యులు విషెస్ తెలిపారు. కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌, విరాట్ కోహ్లీ, సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్‌లు స్పెష‌ల్ సందేశం ఇచ్చారు.

'A journey full of hard-work, persistence & grit' 🙌 🙌 𝗗𝗢 𝗡𝗢𝗧 𝗠𝗜𝗦𝗦: Wishes & tributes pour in as #TeamIndia congratulate the ever-so-gutsy @cheteshwar1 ahead of his 💯th Test 👏 👏 Watch the SPECIAL FEATURE 🎥 🔽 #INDvAUS https://t.co/d0a2LjFyGh pic.twitter.com/lAFpNcI7SF — BCCI (@BCCI) February 16, 2023