IPL 2024 | కొత్త సీజన్‌కు కొత్త జెర్సీని రిలీజ్‌ చేసిన సన్‌ రైజర్స్‌.. గతానికంటే భిన్నంగా..

March 7, 2024 / 07:59 PM IST

IPL 2024 | త్వరలో మొదలుకాబోయే ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఐపీఎల్‌) కొత్త సీజన్‌ కోసం ఇదివరకే సన్నాహకాలు మొదలుపెట్టిన సన్‌ రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ తాజాగా ఈ సీజన్‌లో ఆటగాళ్లు ధరించబోయే కొత్త జెర్సీని ప్రకటించింది. సన్‌ రైజర్స్‌ స్టార్‌ పేసర్‌ భువనేశ్వర్‌ కుమార్‌ గురువారం జెర్సీని రివీల్‌ చేశాడు. ఆరెంజ్‌ కలర్‌ షర్ట్‌, బ్లాక్‌ కలర్‌ నెక్‌తో ఉన్న ఈ జెర్సీలో.. స్పాన్సర్లు స్పష్టంగా కనిపించేలా రూపొందించారు. గతేడాది జెర్సీలో టీషర్ట్‌ ముందు అంతా ప్లెయిన్‌గా ఉండగా ఈ సీజన్‌లో మాత్రం టీషర్ట్‌ అంతా ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌తో ఉంది. సౌతాఫ్రికాలో జరిగే ఎస్‌ఎ20లో సన్‌ రైజర్స్‌ అనుబంధ ఫ్రాంచైజీ అయిన ఈస్ట్రన్‌ కేప్‌ సన్‌ రైజర్స్‌ జెర్సీని ఇది పోలి ఉంది.

గురువారం భువనేశ్వర్‌ ఈ జెర్సీతో ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చాడు. ఈ ఫోటోను షేర్‌ చేస్తూ.. ‘హైదరాబాద్‌లోని వేడిని బయటపెట్టేందుకు సిద్ధం. ఐపీఎల్‌ 2024 కోసం మా సరికొత్త జ్వలించే కవచం..’ అంటూ క్యాప్షన్‌ ఇచ్చింది. అయితే ఈ జెర్సీపై ఫ్యాన్స్‌ భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. కొంతమందికి ఈ కొత్త జెర్సీ నచ్చితే మరికొంతమంది మాత్రం పెదవి విరుస్తున్నారు. ఎస్‌ఎ 20 జెర్సీని తీసుకొచ్చి కొత్త జెర్సీ అంటే ఎలా..? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

Ready to unleash the fiery heat of Hyderabad 🔥 Our 🆕 blazing armour for #IPL2024 🧡 #PlayWithFire pic.twitter.com/mMQ5SMQH6O — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 7, 2024

ఐపీఎల్‌-17లో భాగంగా సన్‌ రైజర్స్‌.. తమ తొలి మ్యాచ్‌ను ఈనెల 23న ఆడనుంది. 23న సన్‌ రైజర్స్‌.. కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌తో తలపడనుంది. ఇదే నెల 27న ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌.. ఉప్పల్‌లోని రాజీవ్‌ గాంధీ స్టేడియం వేదికగా ఫస్ట్‌ మ్యాచ్‌ ముంబై ఇండియన్స్‌తో ఆడనుంది. ఇదివరకు ప్రిసీజన్‌ క్యాంప్‌ స్టార్ట్‌ చేసిన సన్‌ రైజర్స్‌ టీమ్‌లో కీలక ఆటగాళ్లు జట్టుతో చేరారు. ఉప్పల్‌లో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ ప్రాక్టీస్‌ కూడా స్టార్ట్‌ చేసింది.

Last time we wore these colors! pic.twitter.com/0M2qPP1bPt — Rampy (@RiserTweex) March 7, 2024

First team huddle of the season at Uppal ft. a whole lotta orange 🥹🧡 pic.twitter.com/JV4dvzwicE — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 5, 2024

