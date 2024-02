February 11, 2024 / 04:29 PM IST

Kavya Maran: ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఐపీఎల్‌)ను ఫాలో అయ్యే అభిమానులకు సన్‌ రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ కెప్టెన్‌, ఆటగాళ్లు గుర్తుంటారో లేదో గానీ ఆ ఫ్రాంచైజీ ఓనర్‌ కావ్య మారన్‌ మాత్రం తప్పక గుర్తుంటుంది. ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లో ఆమె హైదరాబాద్‌ ఆడే పలు మ్యాచ్‌లకు హాజరవుతూ జట్టును ఎంకరేజ్‌ చేస్తుంటుంది. అయితే గడిచిన మూడు సీజన్లుగా ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ దారుణంగా విఫలమవుతోంది. దీంతో మ్యాచ్‌ చూసేందుకు వచ్చిన కావ్య పూర్తి నిరాశ, నిస్ప్రుహలతో ఉన్న ఫోటోలు, వీడియోలు నెట్టింట వైరల్‌ అవడం తెలిసిందే. ఇది చూసిన అభిమానులు ‘పాపం కావ్య పాపకు ఎన్ని కష్టాలొచ్చాయ్‌’ అంటూ కామెంట్స్‌ పెడతారు. స్వయంగా సూపర్‌ స్టార్‌ రజినీ కాంత్‌ సైతం జైలర్‌ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌లో కావ్య పాప అలా ఉండటం తనకు బాధగా ఉంటదని వ్యాఖ్యానించిన విషయం విదితమే.

ఐపీఎల్‌లో ఇలా ఉంటే దక్షిణాఫ్రికాలో జరిగే సౌతాఫ్రికా 20 (SA 20)లో మాత్రం కావ్య పాప ఫుల్‌ హ్యాపీగా ఉంది. అక్కడ సన్‌రైజర్స్‌ ఈస్ట్రన్‌ కేప్‌తో బరిలోకి దిగుతున్న ఆమె జట్టు.. వరుసగా బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ టైటిల్స్‌ను సొంతం చేసుకుంది. గతేడాది ఎస్‌ఎ 20లో సన్‌ రైజర్స్‌ టైటిల్‌ నెగ్గగా తాజాగా కేప్‌టౌన్‌లోని న్యూలాండ్స్‌ మైదానం వేదికగా ముగిసిన ఎస్‌ఎ 20 ఫైనల్స్‌లో ఎయిడెన్‌ మార్క్‌రమ్‌ సేన.. డర్బన్‌ సూపర్‌ జెయింట్స్‌ను చిత్తు చేసి రెండో ట్రోఫీని తన ఖాతాలో వేసుకుంది. సన్‌ రైజర్స్‌ నిర్దేశించిన 205 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో డర్బన్‌.. 115 పరుగులకే ఆలౌట్‌ అయింది.

ఈస్ట్రన్‌ కేప్‌ బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ టైటిల్స్‌ నెగ్గాక కావ్య మారన్‌ ఫుల్‌ హ్యాపీగా కనిపించింది. డర్బన్‌ ఆఖరి వికెట్‌ కోల్పోగానే కావ్య.. పట్టరాని సంతోషంతో ఎగిరి గంతేసింది. మ్యాచ్‌ అయిపోయిన నుంచి మార్క్‌రమ్‌ ట్రోఫీని అందుకోవడం, అతడు దానిని తీసుకొచ్చి కావ్యకు అందజేయడంతో ఆమె ఆనందం రెండింతలైంది.

