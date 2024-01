January 16, 2024 / 01:16 PM IST

Sumit Nagal : భార‌త టెన్నిస్ స్టార్ సుమిత్ నాగల్(Sumit Nagal) ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ (Australian Open 2024)లో బోణీ కొట్టాడు. తొలి రౌండ్‌లో క‌జ‌కిస్థాన్ ఆట‌గాడు అలెగ్జాండ‌ర్ బ‌బ్లిక్‌(Alexander Bublik)పై గెలుపొందాడు. మంగ‌ళ‌వారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో తొలి సెట్ నుంచి ధాటిగా ఆడిన 31వ‌ ర్యాంక‌ర్ నాగ‌ల్ 6-4, 6-2, 7-6తో బ‌బ్లిక్‌ను చిత్తు చేశాడు.

ఈ విజ‌యంతో నాగ‌ల్ మూడేండ్ల త‌ర్వాత ఒక గ్రాండ్‌స్లామ్ టోర్నీలో రెండో రౌండ్‌కు దూసుకెళ్లాడు. అంతేకాదు గ్రాండ్‌స్లామ్ చ‌రిత్రలో సీడెడ్ ప్లేయ‌ర్‌ను ఓడించిన రెండో భార‌తీయుడిగా నాగ‌ల్ రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. 1988లో ర‌మేశ్ కృష్ణ‌న్(Ramesh Krishnana) తొలిసారి ఈ ఫీట్ సాధించాడు.

ఆ ఏడాది ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్‌లో ర‌మేశ్ స్వీడ‌న్‌కు చెందిన‌ మాట్స్ విలాండ‌ర్‌(Mats Wilander)ను మ‌ట్టిక‌రిపించాడు. త‌ర్వాతి రౌండ్‌లో నాగ‌ల్.. జున్‌చెంగ్ షాంగ్ (చైనా), మెకెంజీ మెక్‌డొనాల్డ్ మ్యాచ్ విజేత‌తో త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాడు.

