June 27, 2023 / 07:55 PM IST

World Cup Qualifiers 2023 : మాజీ చాంపియ‌న్ శ్రీ‌లంక(Srilanka) వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ క్వాలిఫైయ‌ర్స్‌లో అద‌ర‌గొడుతోంది. ఆల్‌రౌండ్ షోతో దుమ్మురేపుతున్న లంక‌ వ‌రుస‌గా నాలుగో విజ‌యం సాధించింది. క్వీన్స్ స్పోర్ట్స్ క్ల‌బ్‌(Queens Sports Club)లో ఈ రోజు స్కాట్లాండ్‌(Scotland)ను 82 ప‌రుగుల తేడాతో చిత్తు చేసింది. దాంతో, 8 పాయింట్ల‌తో గ్రూప్ ‘బి’ లో అగ్ర‌స్థానంలో నిలిచింది. అద్భుతంగా రాణించిన‌ మ‌హీశ థీక్ష‌ణ(Maheesh Theekshana) ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్‌’గా ఎంపిక‌య్యాడు.

మొద‌ట బ్యాటింగ్ చేసిన లంకకు ఆదిలోనే షాక్ త‌గిలింది. ఓపెన‌ర్ క‌రుణ‌ర‌త్నే(7) ఔట‌య్యాడు. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన కుశాల్ మెండిస్(1) నిరాశ‌ప‌రిచాడు. క‌ష్టాల్లో ప‌డ్డ లంక‌ను మరో ఓపెన‌ర్ ప్ర‌థుమ్ నిస్సంక‌(75), చ‌రిత అస‌లంక‌(63) అర్ధ శ‌త‌కాల‌తో ఆదుకున్నారు. ఆఖ‌ర్లో థీక్ష‌ణ(16 నాటౌట్‌) ధ‌నాధ‌న్ ఆడ‌డంతో 245 ప‌రుగులు చేసింది. ఆ త‌ర్వాత క్రీజులోకి వ‌చ్చిన‌ స్కాట్లాండ్ బ్యాట‌ర్లు వ‌రుస‌గా పెవిలియ‌న్‌కు క్యూ క‌ట్టారు. ఒక‌వైపు వికెట్లు పడుతున్నా క్రిస్ గ్రేవ్స్‌(56) ఒంట‌రి పోరాటం చేశాడు. అయితే.. థీక్ష‌ణ 3 వికెట్లు తీయ‌డంతో స్కాట్లాండ్‌ 163 ప‌రుగుల‌కే ప‌రిమిత‌మైంది.

Sri Lanka won the ICC Cricket World Cup Qualifier match against Scotland by 82 runs.

Sri Lanka: 245

Scotland: 163

Congratulations🇱🇰#LKA #SLvSCO #SriLanka pic.twitter.com/DtaqZHfmkE

— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) June 27, 2023