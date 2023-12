December 31, 2023 / 12:28 PM IST

Sri Lanka Cricket: వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో శ్రీ‌లంక జ‌ట్టు(Sri Lanka ) వైఫ‌ల్యంతో ఆ దేశ‌ క్రికెట్ బోర్డు మేల్కొంది. స్వ‌దేశంలో జింబాబ్వే(Zimbabwe)తో వ‌న్డే, టీ20 సిరీస్ కోసం ముగ్గురు కెప్టెన్ల‌ను నియ‌మించింది. ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో తీవ్రంగా నిరాశ‌ప‌రిచిన‌ వ‌న్డే సార‌థి ద‌సున్ శ‌న‌క‌పై వేటు వేస్తూ.. స్టార్ బ్యాట‌ర్ కుశాల్ మెండిస్‌(Kushal Mendis)కు పూర్తి స్థాయిలో వ‌న్డే కెప్టెన్సీ అప్ప‌గించింది.

ఇక మిస్ట‌రీ స్పిన్న‌ర్ వ‌నిందు హ‌స‌రంగ(Wanindu Hasaranga) టీ20 కెప్టెన్‌గా ప్ర‌క‌టించింది. దాంతో, దిముత్ క‌రుణ‌ర‌త్నేటెస్టు సార‌థిగా ప‌రిమితం కానున్నాడు. వ‌న్డే, టీ20ల‌కు చ‌రిత అస‌లంక వైస్ కెప్టెన్‌గా ఎంపిక‌య్యాడు.

#ICYMI: Sri Lanka now have three different captains across men’s international formats 🏏

Full story 👉 https://t.co/kcq6LHkdeI pic.twitter.com/MaYWlaphST

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 31, 2023