December 31, 2023 / 11:53 AM IST

NZ v BAN : సొంత‌గ‌డ్డ‌పై బంగ్లాదేశ్‌తో జ‌రిగిన మూడో టీ20లో న్యూజిలాండ్(Newzealand) ఘ‌న విజ‌యం సాధించింది. డ‌క్‌వ‌ర్త్ లూయిస్(DLS) ప్ర‌కారం 17 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొంది సిరీస్ స‌మం చేసింది. బంగ్లాదేశ్ నిర్దేశించిన 110 ప‌రుగుల ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో ఓపెన‌ర్ ఫిన్ అలెన్(38), జేమ్స్ నీషం(28 నాటౌట్), మిచెల్ శాంట్న‌ర్(18 నాటౌట్) రాణించారు. అయితే.. 95 ప‌రుగుల వ‌ద్ద కివీస్ ఇన్నింగ్స్‌కు వ‌ర్షం అంత‌రాయం క‌లిగించింది.

అప్ప‌టికి మెరుగైన ర‌న్‌రేటుతో ఉన్న‌ బ్లాక్‌క్యాప్స్‌ను అంపైర్లు విజేత‌గా ప్ర‌క‌టించారు. దాంతో కివీస్ గ‌డ్డ‌పై పొట్టి సిరీస్ నెగ్గాల‌నుకున్న బంగ్లా జ‌ట్టుకు నిరాశే మిగిలింది. నాలుగు వికెట్ల‌తో రాణించిన శాంట్న‌ర్‌కు ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’, బంగ్లా పేస‌ర్ షొరిఫుల్ ఇస్లాంకు ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది సిరీస్’ అవార్డులు ద‌క్కాయి.

They’re currently 89/5, chasing 111 against Bangladesh 👉 https://t.co/sq9oHQB6NK #NZvBAN pic.twitter.com/qpr8LLe6Uz

Mitchell Santner picked up a four-for in Mount Maunganui!

బే ఓవ‌ల్ స్టేడియంలో ఆదివారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్ నిర్దేశించిన‌ స్వ‌ల్ప ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో న్యూజిలాండ్ ఆది నుంచి త‌డ‌బ‌డింది. ఓపెన‌ర్ ఫిన్ అలెన్(38), ఆల్‌రౌండ‌ర్ నీషం(28 నాటౌట్) విలువైన ప‌రుగులతో జ‌ట్టును ఆదుకున్నారు. చివ‌ర్లో కెప్టెన్ శాంట్న‌ర్ (18) బ్యాట్ ఝులిపించి బంగ్లాను ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు. 14.4 ఓవ‌ర్ల వ‌ద్ద వాన మొదల‌య్యేస‌రికి న్యూజిలాండ్ 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 95 ప‌రుగులు చేసింది. వాన ఎంత‌కు త‌గ్గ‌క‌పోవ‌డంతో నిర్ధిష్ట ప‌రుగుల కంటే ఎక్కువే స్కోర్ చేసిని శాంట్న‌ర్ సేన విజేత‌గా నిలిచింది.

Bangladesh bat first at the Bay Oval for the third T20I 👊#NZvBAN live: https://t.co/BCZBmqgCVv pic.twitter.com/SCzWMwLN07

— ICC (@ICC) December 31, 2023