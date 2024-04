April 9, 2024 / 11:22 PM IST

IPL 2024 SRH vs PBKS : తెలుగు కొత్త సంవ‌త్స‌రాది ఉగాది రోజున స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్(sun risers hyderabad) విజ‌య ఢంకా మోగించింది. ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్ వ‌ర‌కూ ఉత్కంఠ రేపిన మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్‌ (Punjab Kings)ను ఓడించింది.. ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో వ‌రుస‌గా రెండో విక్ట‌రీ కొట్టింది. తెలుగు కుర్రాడు నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి(64) ఆల్‌రౌండ్ షోతో అద‌ర‌గొట్టగా.. భువ‌నేశ్వ‌ర్‌, న‌ట్టూలు మిడిలార్డ‌ర్ ప‌ని ప‌ట్టారు.

పంజాబ్ ఓట‌మి ఖాయ‌మ‌నుకున్న ద‌శ‌లో గ‌త మ్యాచ్ హీరోలు శ‌శాంక్ సింగ్(46 నాటౌట్‌), అశుతోష్ శ‌ర్మ‌(33 నాటౌట్)లు ధ‌నాధ‌న్ ఆడారు. మ్యాచ్‌ను ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్ వ‌ర‌కూ తీసుకెళ్లారు. అయితే.. ఉనాద్కాట్ ఆఖ‌రి రెండు బంతుల‌కు ఏడు ర‌న్స్ ఇవ్వ‌డంతో హైద‌రాబాద్ జ‌ట్టు 2 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది.

ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో అత్య‌ధిక స్కోర్‌తో రికార్డు సృష్టించిన హైద‌రాబాద్ మంగ‌ళ‌వారం పంజాబ్ కింగ్స్‌కు త‌మ ప‌వ‌ర్ చూపించింది. భారీ ఛేద‌న‌లో హైద‌రాబాద్ బౌల‌ర్లు నిప్పులు చెరుగుతుండ‌డంతో స్వ‌ల్ప వ్య‌వ‌ధిలోనే ధావ‌న్ సేన‌ మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ ప్ర‌భ్‌సిమ్రాన్ సింగ్‌(4)ను భువీ వెన‌క్కి పంప‌గా.. భువ‌నేశ్వ‌ర్ బౌలింగ్‌లో శిఖ‌ర్ ధావ‌న్(14) స్టంపౌట్ అయ్యాడు దాంతో, 20 ప‌రుగుల‌కే పంజాబ్ మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది. మిడిల్ ఓవ‌ర్ల‌లో సికింద‌ర్ ర‌జా(28), సామ్ క‌ర‌న్‌(29) నాలుగో వికెట్‌కు 38 ర‌న్స్ జోడించి పంజాబ్ శిబిరంలో ఆశ‌లు రేపారు.

