March 20, 2024 / 08:57 PM IST

IPL 2024 | కొద్దిరోజుల క్రితమే సౌతాఫ్రికా వేదికగా ముగిసిన ఐసీసీ అండర్‌ – 19 వరల్డ్‌ కప్‌లో తన పేస్‌ బౌలింగ్‌తో ప్రత్యర్థులకు చుక్కలు చూపించిన దక్షిణాఫ్రికా యువ పేసర్‌ క్వెన మఫక ఐపీఎల్‌ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాడా..? అంటే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తున్నది. అండర్‌ – 19 వరల్డ్‌కప్‌లో అంచనాలకు మించి రాణించిన 17 ఏండ్ల మఫక.. ఐపీఎల్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ తరఫున ఆడనున్నట్టు సమాచారం. ఈ మేరకు అతడు ఇప్పటికే ముంబైలో ల్యాండ్‌ అయ్యాడని, జట్టుతో కలిసినట్టు సోషల్‌ మీడియాలో గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి.

అండర్‌ – 19 వరల్డ్‌ కప్‌లో 21 వికెట్లు పడగొట్టిన మఫక.. క్రికెట్‌ సౌతాఫ్రికా (సీఎస్‌ఎ) టీ 20 చాలెంజ్‌లో భాగంగా లయన్స్‌ తరఫున ఆడాడు. ఆ టోర్నీలో కూడా రాణించాడు. సౌతాఫ్రికా తరఫున భావి రబాడాగా ప్రశంసలు దక్కించుకుంటున్న మఫక.. ముంబైకి ఆడనున్నట్టు తెలుస్తోంది. దక్షిణాఫ్రికా టీ20 లీగ్‌ అయిన ఎస్‌ఎ20లో ఎంఐ కేప్‌టౌన్‌ తరఫున ఆడే రబాడా చొరవతో ముంబై.. మఫకను సంప్రదించినట్టు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ యువ పేసర్‌ను నెట్‌ బౌలర్‌గా వాడుతారా..? లేక నేరుగా మ్యాచ్‌లలో ఆడిస్తారా..? అనేది మాత్రం తేలాల్సి ఉంది.

Looks like Kwena Maphaka will join up with Mumbai Indians for #IPL2024 . The extent of his involvement is unclear but he could be there on an apprenticeship. Fantastic news this. He’ll learn so much in that environment.

Credit: @shockerhess #CricketTwitter pic.twitter.com/TD2ykOzldr

— Lawrence Bailey ⚪ 🇿🇦 (@LawrenceBailey0) March 20, 2024