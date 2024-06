June 7, 2024 / 05:36 PM IST

SA20 : ఐపీఎల్‌తో పాటు ఇత‌ర‌ ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్(Franchise Cricket) టోర్నీల‌ పుణ్య‌మా అని పొట్టి ఫార్మాట్‌కు పిచ్చ క్రేజ్ వ‌చ్చేసింది. ఏడాదంతా ఏదో ఒక లీగ్ జ‌రుగుతూనే ఉంది. కొత్త ఏడాది ఆరంభంలోనే క్రికెట్ సంద‌డిని షురూ చేసేందుకు ద‌క్షిణాఫ్రికా టీ20(SA20) లీగ్ సిద్ధ‌మైంది. అవును.. ఈ లీగ్ మూడో సీజ‌న్ జ‌న‌వ‌రి 9న మొద‌ల‌వ్వ‌నుంది. ఫిబ్ర‌వ‌రి 8వ తేదీన‌ ఫైన‌ల్ ఫైట్‌తో మూడో సీజ‌న్ ముగియ‌నుంది. ఈ విష‌యాన్ని శుక్ర‌వారం సౌతాఫ్రికా లీగ్ వెల్ల‌డించింది.

‘రెండు సీజ‌న్లు విజ‌య‌వంతం కావ‌డంతో దక్షిణాఫ్రికా లీగ్ మూడో సీజ‌న్‌కు ప్లాన్ చేస్తున్నాం. కిక్కిరిసిన స్టేడియాల్లో లేదంటే టీవీల్లో.. ప్ర‌పంచ క్రికెట్‌లోని స్టార్ ఆట‌గాళ్ల ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌ను ప్ర‌తి ఒక్క‌రు ఎంజాయ్ చేసేందుకు ఇదొక మంచి చాన్స్’ అని ద‌క్షిణాఫ్రికా లీగ్ క‌మిష‌నిర్ గ్రేమ్ స్మిత్(Graeme Smith) తెలిపాడు.

𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 🚨

𝑴𝒂𝒓𝒌 𝒕𝒉𝒐𝒔𝒆 𝒄𝒂𝒍𝒆𝒏𝒅𝒂𝒓𝒔 🗓️ #Betway #SA20 Season 3⃣ comes your way 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝟗 𝐉𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐲 𝟐𝟎𝟐𝟓 💪🏏 pic.twitter.com/n23EjM6vPr

— Betway SA20 (@SA20_League) June 7, 2024