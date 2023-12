December 30, 2023 / 10:01 PM IST

Brisbane International : టెన్నిస్ కోర్టులో పాము(Snake) క‌ల‌క‌లం రేపింది. బ్రిస్బేన్ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్(Brisbane International) టోర్నీలో భాగంగా శ‌నివారం డోమ్నిక్ థీమ్‌(Domnic Theim), జేమ్స్ మెక్‌కాబే(James McKabe) త‌ల‌ప‌డుతున్న స‌మయంలో ఒక పాము కోర్టులోకి వ‌చ్చింది. ప్రేక్ష‌కుల గ్యాల‌రీకి ముందున్న ఎల‌క్ట్రిక్ వైర్ల స‌మీపంలో పాము అటూఇటూ త‌చ్చాడ‌డం గ‌మ‌నించిన ఆట‌గాళ్లు కొంచెం కంగారుప‌డ్డారు.

దాంతో , చైర్ అంపైర్ ఆటను నిలిపివేసి స్నేక్ క్యాచ‌ర్‌ను పిలిపించారు. అత‌డు ఆ పామును ఒక బ్యాగులో బంధించి తీసుకెళ్లాక మ్యాచ్ య‌థావిధిగా సాగింది. అయితే… ఆ స్నేక్ కోర్టులోకి రావ‌డం కార‌ణంగా 40 నిమిషాలు అంత‌రాయం క‌లిగింది. ఈ పామును విష‌పూరితమైన‌దిగా గుర్తించారు.

A snake interrupted a tennis match!

A qualifying match between Dominic Thiem and James McCabe in Brisbane!

Video credit: u/Lblklk Reddit pic.twitter.com/plBF5GHxrq

— Bloggeroftennis (@bloggeroftennis) December 30, 2023