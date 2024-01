January 25, 2024 / 10:58 AM IST

IND vs ENG : రాజీవ్ గాంధీ స్టేడియంలో ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టులో భార‌త పేస‌ర్ సిరాజ్(Siraj) స్ట‌న్నింగ్ క్యాచ్ ప‌ట్టాడు. అశ్విన్ బౌలింగ్‌లో ఓపెన‌ర్ జాక్ క్రాలే(20) మిడాఫ్‌లో కొట్టిన బంతిని డౌవ్ చూస్తూ అద్భుతంగా అందుకున్నాడు. దాంతో, సోక్స్ సేన స్వ‌ల్ప వ్య‌వ‌ధిలో మూడు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది. ప్ర‌స్తుతం జో రూట్, జానీ బెయిర్‌స్టో() క్రీజులో ఉన్నారు. 16 ఓవ‌ర్ల‌కు ఇంగ్లండ్ స్కోర్.. 61/3.

Another for Ashwin as Crawley steps down and Siraj takes a good catch at mid-off #INDvENG

▶️ https://t.co/ScJisUw7M1 pic.twitter.com/eJP8bzJ9sx

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 25, 2024