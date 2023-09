September 17, 2023 / 05:34 PM IST

Asia Cup 2023 Final : ఆసియా క‌ప్ ఫైన‌ల్లో భార‌త పేస‌ర్ మ‌హ్మ‌ద్ సిరాజ్(Mohammad Siraj) నిప్పులు చెరిగాడు. ఈ స్పీడ్‌స్ట‌ర్ 6 వికెట్ల‌తో విజృంభించ‌డంతో లంక 50 ప‌రుగుల‌కే కుప్ప‌కూలింది. బుల్లెట్ లాంటి బంతుల‌తో సిరాజ్ లంక టాపార్డ‌ర్‌ను కూల్చాడు. ఆ త‌ర్వాత హార్దిక్ పాండ్యా(Hardhik Pandya) ఓ చేయి వేశాడు. పాండ్యా వేసిన 16వ‌ ఓవ‌ర్లో వ‌రుస బంతుల్లో ప్ర‌మోద్ మ‌దుషాన్ (1), ప‌థిర‌న(0) ఔట‌య్యారు. దాంతో లంక ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. వ‌న్డే్ల్లో శ్రీ‌లంకు ఇదే రెండో అత్య‌ల్ప స్కోర్ కావ‌డం గ‌మ‌నార్హం.

టాస్ గెలిచిన శ్రీ‌లంక‌కు బుమ్రా(Jaspreet Bumrah) షాకిచ్చాడు. ఓపెనర్ కుశాల్ పెరీరా(0)ను ఔట్ చేశాడు. తొలి ఓవ‌ర్ మెయిడెన్ వేసిన సిరాజ్ రెండో ఓవ‌ర్ తొలి బంతికే వికెట్ సాధించాడు. ఓపెన‌ర్ పథుమ్ నిస్సంక‌(2)ను ఔట్ చేశాడు. ఆ త‌ర్వాత మూడో బంతికి స‌ధీర స‌మ‌ర‌విక్ర‌మ‌(0)ను, నాలుగో బంతికి చ‌రిత అస‌లంక‌(0)ను ఔట్ చేసి హ్యాట్రిక్‌పై నిలిచాడు.

Not a green top. A final. Five wickets in 16 balls. Six wickets in his six overs.

WOW, SIRAJ, WOW 👏 https://t.co/HjhOw2Upp6 | #AsiaCupFinal | #SLvIND pic.twitter.com/83r0Q6pz9u

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) September 17, 2023