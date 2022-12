బంగ్లాతో టెస్టు.. మూడు వికెట్లు తీసిన సిరాజ్‌

December 15, 2022 / 02:52 PM IST

చ‌ట్టోగ్రామ్‌: హైద‌రాబాదీ బౌల‌ర్ సిరాజ్ దూకుడుమీదున్నాడు. బంగ్లాదేశ్‌తో జ‌రుగుతున్న టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో బ్యాట‌ర్ల‌ను ముప్పుతిప్ప‌లు పెడుతున్నాడు. త‌న పేస్ బౌలింగ్‌తో బంగ్లా బ్యాట‌ర్ల‌ను ఔట్ చేస్తున్నాడు. ఫ‌స్ట్ ఇన్నింగ్స్ ఆడుతున్న బంగ్లాదేశ్‌.. 20 ఓవ‌ర్ల‌లో నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి 60 ర‌న్స్ చేసింది. అయితే సిరాజ్ ఇప్ప‌టికే మూడు వికెట్లు తీసుకున్నాడు. ఇన్నింగ్స్ తొలి బంతికే ఓపెన‌ర్‌ను ఔట్ చేశాడు. షాంతో, జ‌కీర్‌, లిట్ట‌న్ దాస్ వికెట్ల‌ను సిరాజ్ ప‌డ‌గొట్టాడు. మ‌రో వికెట్ ఉమేశ్ యాద‌వ్ ఖాతాలోకి వెళ్లింది. ఇండియా త‌న తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 404 ర‌న్స్‌కు ఆలౌట్ అయిన విష‌యం తెలిసిందే.

Siraj picks up his third wicket as Zakir Hasan is caught behind for 20 runs.

Bangladesh 56/4 https://t.co/GUHODOYOh9 #BANvIND pic.twitter.com/Ji5CbBcdtf

— BCCI (@BCCI) December 15, 2022