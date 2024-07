July 1, 2024 / 07:59 PM IST

Zimbabwe : భార‌త జ‌ట్టుతో టీ20 సిరీస్ కోసం జింబాబ్వే (Zimbabwe) క్రికెట్ బోర్డు స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. ఆల్‌రౌండ‌ర్ సికింద‌ర్ ర‌జా (Sikinder Raza) సార‌థిగా 15 మందితో కూడిన బృందాన్ని ఎంపిక చేసింది. టీమిండియాతో ఐదు టీ20ల సిరీస్‌ను స‌వాల్‌గా తీసుకున్న సెలెక్ట‌ర్లు అనుభ‌వ‌జ్ఞ‌ల‌తో పాటు కుర్రాళ్ల‌కు చాన్స్ ఇచ్చారు. ఈమ‌ధ్యే ఆ దేశ పౌర‌స‌త్వం పొందిన చిచ్చ‌ర‌పిడుగు అతుల్ న‌ఖ్వీ తుది బృందంలో చోటు ద‌క్కించుకున్నాడు. కొత్తగా కోచ్ బాధ్య‌త‌లు చేప‌ట్టిన జ‌స్టిన్ స‌మ్మ‌న్స్‌కు ఈ సిరీస్‌ పెద్ద ప‌రీక్ష కానుంది.

పొట్టి వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ పోటీల‌కు అర్హ‌త సాధించని జింబాబ్వే భార‌త్‌కు గ‌ట్టి పోటీ ఇవ్వాల‌నుకుంటోంది. టీ20ల్లో రికార్డు బ్రేక‌ర్ అయిన‌ ర‌జాతో పాటు తెండాయ్ చ‌త‌ర‌, వెస్లీ మ‌ధెవెరె, బ్రాండ‌న్ మ‌వుతా, వెల్లింగ్‌ట‌న్ మ‌స‌క‌జ్ద‌లు ఆతిథ్య జ‌ట్టుకు కీల‌కం కానున్నారు.

Zimbabwe include Naqvi in squad for T20I series against India

